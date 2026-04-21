Deadpool cambia destino | Ryan Reynolds rompe il silenzio: cosa sta succedendo davvero nel MCU

L’attore svela un possibile futuro diverso per il personaggio, tra nuovi progetti e strategie Marvel

Il futuro di Deadpool all’interno del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere molto diverso da quello che i fan si aspettavano. A rivelarlo è stato lo stesso Ryan Reynolds, che ha spiegato come il personaggio potrebbe non tornare più con un film da protagonista assoluto, aprendo invece a un’evoluzione completamente nuova nel modo in cui verrà utilizzato nei prossimi anni.

Le dichiarazioni arrivano a distanza di quasi un anno dalle prime indiscrezioni su un possibile ritorno del mercenario chiacchierone. Già nel maggio 2025 si parlava di un progetto in fase embrionale, ma con un’impostazione diversa rispetto al passato: non più un film solista, ma un racconto corale in cui Deadpool avrebbe avuto un ruolo più laterale.

Un nuovo ruolo per Deadpool nel futuro Marvel

Secondo quanto emerso, Reynolds starebbe lavorando a diverse idee per un film che coinvolgerebbe anche alcuni membri degli X-Men. L’obiettivo sarebbe quello di costruire una storia più ampia, con 3 o 4 personaggi principali, lasciando a Deadpool uno spazio meno centrale ma comunque significativo. Una scelta che segnerebbe un cambiamento importante rispetto ai film precedenti, costruiti interamente attorno alla sua figura.

Tra le ipotesi più discusse c’è quella di un progetto legato a X-Force, gruppo già considerato in passato quando i diritti erano ancora nelle mani della 20th Century Fox. Tuttavia, al momento Marvel Studios non ha confermato ufficialmente nulla: non esiste ancora un regista, né una data di uscita, e lo sviluppo del progetto resta legato alla definizione della sceneggiatura.

Strategie Marvel e misteri ancora aperti

La scelta di ridimensionare il ruolo di Deadpool potrebbe rientrare in una strategia più ampia del MCU, soprattutto in vista dell’introduzione definitiva degli X-Men nel nuovo universo narrativo. Con la Fase 7 ancora avvolta nel mistero, è possibile che Marvel stia pianificando con attenzione il ritorno del personaggio, evitando di sovraesporlo e puntando invece su un utilizzo più mirato.

Nel frattempo, i fan continuano a interrogarsi sulla possibile presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday, previsto per il 18 dicembre 2026. Tuttavia, lo stesso Reynolds ha chiarito di non aver preso parte alle riprese del film, spegnendo almeno per ora le voci su un suo coinvolgimento diretto. Prima di quel capitolo, il MCU tornerà al cinema con Spider-Man: Brand New Day, in uscita il 31 luglio.

Nonostante le incertezze, una cosa appare chiara: Deadpool continuerà a essere parte del futuro Marvel, ma con modalità diverse rispetto al passato. Una trasformazione che potrebbe sorprendere il pubblico e ridefinire il ruolo di uno dei personaggi più amati degli ultimi anni.