Hungry arriva al cinema | Un incubo nel bayou: il trailer svela mostra l’ippopotamo da horror

Il survival horror punta su un predatore reale trasformato in una macchina di tensione pura

Un ambiente ostile, acqua torbida e una presenza invisibile pronta a colpire. È questo il cuore di Hungry, il nuovo thriller horror che prova a reinventare il genere delle creature feature puntando su una minaccia tanto reale quanto imprevedibile. Il primo trailer ha già chiarito il tono del film: tensione costante, ritmo serrato e una situazione che sfugge rapidamente al controllo.

In arrivo nelle sale americane il 23 giugno 2026 con Aura Entertainment, il film costruisce la sua identità su un’idea semplice ma efficace: trasformare uno degli animali più pericolosi della natura in un nemico letale. Non mostri fantastici, ma un predatore concreto, capace di rendere ogni scena credibile e disturbante.

Un survival nel cuore della Louisiana

La storia segue un gruppo di turisti alla ricerca di un’esperienza estrema tra le paludi della Louisiana. Quella che dovrebbe essere un’escursione fuori dagli schemi si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza, quando i protagonisti si ritrovano intrappolati in un territorio dominato da una presenza invisibile ma costante.

Il pericolo si nasconde sotto la superficie: un ippopotamo, animale noto per la sua aggressività e imprevedibilità, diventa il centro della narrazione. Il film sfrutta proprio questa caratteristica per costruire un senso di minaccia continuo, fatto di attese, silenzi e attacchi improvvisi. L’acqua diventa così un elemento narrativo fondamentale, trasformandosi in uno spazio in cui tutto può accadere senza preavviso.

Il cast include Madison Davenport, Tracey Bonner, Michel Curiel, Jim Meskimen, Samantha Coughlan, Olivia Bernstone, River Codack e Joaquim de Almeida, chiamati a dare vita a personaggi messi costantemente sotto pressione da un ambiente che non concede vie di fuga.

Un horror che punta sul realismo

Alla regia c’è James Nunn, già noto per produzioni action e survival, che qui sceglie di lavorare su una tensione più fisica e immediata. L’obiettivo è chiaro: costruire un’esperienza immersiva in cui il pericolo non deriva da elementi sovrannaturali, ma da una realtà amplificata fino al limite.

Dal punto di vista tecnico, Hungry investe molto sugli effetti visivi e sul make-up, affidati anche a professionisti come Dan Martin. Il risultato è una rappresentazione credibile della minaccia, elemento fondamentale per mantenere alta la suspense e coinvolgere lo spettatore.

Il film si inserisce nel filone dei moderni creature feature, ma sceglie una direzione precisa: niente creature immaginarie, solo un predatore reale portato all’estremo. Una scelta che rende l’esperienza ancora più disturbante, perché radicata in qualcosa di possibile. E proprio questa sensazione potrebbe essere la chiave del suo impatto sul pubblico.