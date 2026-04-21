Netflix cambia ritmo ad aprile | Le nuove uscite dal 20 al 26: cosa vedere questa settimana

Tra ritorni attesi e novità sorprendenti, la piattaforma rilancia con contenuti per tutti i gusti

La settimana dal 20 al 26 aprile segna un nuovo momento chiave per Netflix, che arricchisce il suo catalogo con una selezione di titoli capaci di intercettare pubblici diversi. Tra commedie leggere, nuove incursioni nell’animazione e film ad alta tensione, la piattaforma punta su un mix di generi pensato per accompagnare il pubblico verso la stagione più calda.

Le novità non si limitano a semplici aggiunte, ma raccontano una strategia chiara: consolidare i successi già affermati e, allo stesso tempo, sperimentare con nuovi formati. Il risultato è una programmazione che alterna continuità e innovazione, offrendo più di un motivo per restare aggiornati sulle uscite settimanali.

Tra ritorni attesi e nuove storie

Tra i titoli più rilevanti spicca il ritorno di “Running Point”, disponibile dal 23 aprile. La comedy con Kate Hudson riprende la storia di Isla Gordon, erede di un impero sportivo che, dopo aver dimostrato il proprio valore, si trova ora ad affrontare nuove sfide. La serie mantiene il suo tono leggero e dinamico, ma promette una crescita del personaggio principale, alle prese con responsabilità sempre più complesse.

Nello stesso giorno arriva anche una novità molto attesa dai fan di una delle saghe più amate della piattaforma. Con “Stranger Things: Storie dal 1985”, Netflix espande l’universo narrativo della serie con un progetto animato ambientato a Hawkins. Il racconto si sviluppa in un inverno carico di tensione, tra nuove minacce e misteri che continuano ad alimentare l’immaginario costruito negli anni.

Azione e tensione con le nuove uscite

La settimana si arricchisce anche di un titolo pensato per gli amanti dell’adrenalina. Dal 24 aprile arriva “Apex”, un film con Charlize Theron che unisce sopravvivenza e thriller. La protagonista si ritrova immersa nella natura selvaggia australiana, dove una situazione già estrema si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza contro una minaccia imprevedibile.

Questo titolo si inserisce in una linea narrativa sempre più presente nel catalogo Netflix, che punta su storie intense e visivamente impattanti. L’ambientazione isolata e la tensione costante contribuiscono a costruire un’esperienza coinvolgente, capace di tenere alta l’attenzione dall’inizio alla fine.

Con queste uscite, Netflix conferma la volontà di proporre contenuti capaci di adattarsi a ogni tipo di spettatore. Che si tratti di una serie leggera, di un racconto animato o di un thriller ad alta tensione, la piattaforma continua a rinnovare la propria offerta, mantenendo alta l’attenzione su un catalogo sempre più vario e competitivo.