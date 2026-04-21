Mercoledì lascia Nevermore | La foto da Parigi anticipa un nuovo capitolo della serie

Netflix sorprende con una nuova ambientazione e apre a sviluppi inaspettati per la protagonista

Mercoledì si prepara a tornare con una terza stagione che promette di cambiare le carte in tavola. A svelarlo è Netflix, che ha condiviso una prima immagine ufficiale capace di sorprendere i fan: la protagonista si trova a Parigi, lontana dalle atmosfere a cui il pubblico era abituato nelle stagioni precedenti.

Lo scatto, pubblicato sui canali ufficiali della piattaforma, mostra Jenna Ortega nei panni della giovane Addams nei pressi della Torre Eiffel. Un cambio di ambientazione che non passa inosservato e che suggerisce una narrazione più ampia, pronta a uscire dai confini tradizionali della serie per esplorare nuovi scenari e nuove dinamiche.

Un viaggio che apre nuovi misteri

Nell’immagine, Mercoledì appare con il suo classico sguardo impassibile, mentre stringe tra le mani un foglio che potrebbe contenere un indizio chiave. Accanto a lei non manca Mano, il suo inseparabile alleato, presenza ormai iconica della serie. A rafforzare l’atmosfera ci pensa la didascalia: “Da Parigi, con terrore”, una frase che lascia intuire il tono oscuro e investigativo che continuerà a caratterizzare la storia.

Tra i dettagli più curiosi emerge anche la presenza di una motocicletta, elemento che collega direttamente questa nuova ambientazione agli eventi del finale della stagione precedente. Dopo aver affrontato Isaac e aver liberato Tyler, Mercoledì aveva intrapreso un viaggio insieme a Zio Fester, aprendo la strada a una nuova fase della sua avventura. Parigi potrebbe essere solo una tappa di un percorso più lungo e complesso.

Nuovi volti e segreti della famiglia Addams

Oltre alla nuova ambientazione, la terza stagione porterà con sé anche importanti novità nel cast. Tra i nomi più rilevanti spiccano Winona Ryder, che interpreterà Tabitha, ed Eva Green, scelta per il ruolo di Zia Ophelia Frump, un personaggio che sembra destinato a giocare un ruolo centrale e potenzialmente pericoloso.

Ad arricchire ulteriormente la serie arrivano anche Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance, insieme ad altri nuovi personaggi che contribuiranno a espandere l’universo narrativo. Gli ideatori Al Gough e Miles Millar hanno anticipato che questa stagione introdurrà nuovi studenti, nuovi insegnanti e soprattutto porterà alla luce segreti della famiglia Addams rimasti nascosti per anni.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, ma è certo che l’attesa sarà lunga. Intanto, questo primo sguardo è sufficiente per capire che la serie sta evolvendo verso qualcosa di più grande, mantenendo il suo tono distintivo ma ampliando orizzonti e misteri. E se Parigi è davvero solo l’inizio, il viaggio di Mercoledì potrebbe riservare sviluppi ancora più imprevedibili.