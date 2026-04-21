COMICON Napoli 2026 alza il livello dell’evento | Ospiti internazionali e anteprime esclusive accendono la città

Dal 30 aprile al 3 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi tra serie TV, cinema, fumetti e cultura pop

Il COMICON Napoli 2026 si prepara a trasformare la città in un punto di riferimento per la cultura pop internazionale. L’evento, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, propone un calendario ricchissimo che unisce cinema, serie TV, fumetti, videogiochi ed esports, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia.

Questa nuova edizione punta su un mix di grandi ospiti, anteprime molto attese e incontri esclusivi, confermando la crescita costante della manifestazione e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama degli eventi dedicati all’intrattenimento.

Grandi ospiti tra cinema, serie e cultura pop

Tra i nomi più attesi spicca John C. McGinley, celebre per il ruolo del Dr. Cox in Scrubs, protagonista di un incontro dedicato alla sua carriera tra cinema e televisione. L’attore sarà presente il 2 maggio con un talk e un meet&greet che rappresentano uno degli appuntamenti più richiesti dal pubblico.

Accanto a lui, il programma include personalità di spicco come Crystal Reed, nota per le sue interpretazioni in Teen Wolf e nell’universo DC, e artisti come Zerocalcare, punto di riferimento della scena fumettistica italiana. Non mancano ospiti provenienti dal mondo dei videogiochi e della televisione, come Jane Perry e Kirsty Rider, protagoniste di un panel dedicato all’evoluzione della recitazione nei media digitali.

Anteprime, eventi e spettacolo dal vivo

Uno dei momenti più attesi sarà l’anteprima italiana della quarta stagione di From, con la presenza del cast e la proiezione di un episodio inedito. L’evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano, che potrà entrare in contatto diretto con una delle serie più seguite del momento.

Il programma si arricchisce inoltre con panel dedicati al mondo dell’intrattenimento, come quello sulla collaborazione tra WWE e Netflix, e incontri trasversali che uniscono scienza e cultura pop, come quello con l’astronauta Luca Parmitano. Spazio anche alla comicità con il podcast Tintoria e a proiezioni speciali come Millennium Actress.

Non mancano infine eventi legati al gaming, con le finali della eSerie A Goleador e attività aperte al pubblico, a conferma di un’offerta sempre più ampia e diversificata. Il COMICON si conferma così un appuntamento capace di unire generazioni diverse, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre il semplice intrattenimento e racconta le evoluzioni della cultura contemporanea.