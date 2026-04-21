Man of Tomorrow parte ufficialmente | James Gunn rompe il silenzio: la foto dal set svela dettagli chiave

Il sequel di Superman entra nel vivo con le riprese e lascia intravedere i primi indizi sulla trama

Man of Tomorrow è entrato ufficialmente nella fase più attesa: le riprese sono iniziate il 20 aprile e a confermarlo è stato direttamente James Gunn, regista e co-CEO dei DC Studios. L’annuncio è arrivato attraverso uno scatto condiviso sui social, una semplice immagine dal set che però ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan per i numerosi dettagli nascosti.

Il sequel di Superman, previsto al cinema per l’estate 2027, rappresenta uno dei progetti più importanti per il nuovo corso dell’universo DC. E proprio questa prima foto ufficiale sembra suggerire che la storia sarà più complessa e strategica di quanto ci si aspettasse, con dinamiche che vanno oltre il classico scontro tra eroe e antagonista.

Gli indizi nascosti nella foto dal set

L’immagine condivisa da Gunn non è casuale. In primo piano compare una scacchiera, simbolo evidente di una partita strategica che potrebbe rappresentare il cuore narrativo del film. Accanto, si nota il pass di Lex Luthor, completo del suo nome e legato al Dipartimento di Correzione di VanKull, una struttura di massima sicurezza già introdotta nel nuovo universo DC.

Questo dettaglio suggerisce che Luthor sarà ancora centrale nella storia, ma in una posizione diversa rispetto al passato. Il personaggio, infatti, sembra essere stato trasferito da Belle Reve a questa nuova struttura per metaumani, dove potrebbe intraprendere un percorso inatteso. Sullo sfondo, inoltre, si intravede il simbolo di Brainiac, elemento che conferma la presenza di una minaccia più ampia e potenzialmente devastante.

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Un’alleanza inaspettata al centro della storia

Le informazioni emerse finora indicano una possibile svolta narrativa importante: Superman e Lex Luthor potrebbero collaborare. Un’ipotesi che ribalta completamente il rapporto tra i due personaggi e che trova riscontro anche in alcune storie dei fumetti DC, dove il confine tra nemico e alleato diventa sempre più sottile.

Il cast confermato rafforza questa direzione ambiziosa. Torneranno David Corenswet nei panni di Superman e Rachel Brosnahan, insieme a Nicholas Hoult come Lex Luthor. A loro si aggiungono nuove figure chiave come Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e Lars Eidinger nei panni di Brainiac, destinato a essere il vero fulcro della minaccia.

Con questi elementi, Man of Tomorrow si prepara a espandere ulteriormente l’universo DC, puntando su una narrazione più articolata e su equilibri instabili tra i personaggi. La foto dal set è solo un primo assaggio, ma basta per capire che la prossima avventura dell’Uomo d’Acciaio non seguirà percorsi prevedibili e potrebbe riscrivere completamente le regole del suo mondo.