Gundam prende forma su Netflix | Svelato il cast del live action: i nomi che entrano nella storia

La piattaforma avvia le riprese e ufficializza gli attori del primo adattamento live action del celebre anime

Il live action di Gundam entra finalmente nel vivo. Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni non confermate, Netflix ha ufficializzato il cast del film, segnando un passaggio fondamentale per uno dei progetti più ambiziosi legati all’universo anime. L’annuncio arriva in concomitanza con l’inizio delle riprese, già avviate in Australia, e rappresenta il primo vero sguardo concreto su un adattamento atteso da anni.

A guidare il cast troviamo due nomi molto popolari: Sydney Sweeney e Noah Centineo, scelti per interpretare i protagonisti di una storia che promette di unire spettacolo, azione e dinamiche emotive complesse. Una scelta che punta chiaramente a intercettare sia il pubblico internazionale sia le nuove generazioni di spettatori.

Un cast internazionale per un progetto ambizioso

Accanto ai protagonisti principali, il film può contare su un ensemble ricco e variegato. Tra i nomi confermati figurano Michael Mando, Shioli Kutsuna e Gemma Chua-Tran, ai quali si aggiungono Jackson White, Nonso Anozie, Javon Walton, Oleksandr Rudynskyi, Ida Brooke e Jason Isaacs. Al momento, i dettagli sui personaggi restano riservati, alimentando la curiosità attorno alla direzione narrativa del progetto.

La produzione è affidata a Legendary Pictures in collaborazione con Bandai Namco Filmworks, una garanzia per quanto riguarda il rispetto del materiale originale. Alla regia e alla sceneggiatura troviamo Jim Mickle, già noto per il suo lavoro su Sweet Tooth, affiancato da un team produttivo che include anche gli stessi Sweeney e Centineo.

Gundam, the iconic franchise that launched a global phenomenon, is now in production. The live-action film starring Sydney Sweeney and Noah Centineo follows rival mech pilots at war across Earth and its space colonies. pic.twitter.com/JGhKyGYzKQ — Netflix (@netflix) April 20, 2026

Una guerra tra Terra e spazio al centro della storia

Le prime informazioni sulla trama delineano un racconto epico e stratificato. Il film seguirà piloti rivali di mech coinvolti in una guerra che dura da decenni tra la Terra e le colonie spaziali. In questo scenario, alleanze instabili e minacce sempre più grandi spingeranno i protagonisti verso uno scontro inevitabile, con conseguenze che potrebbero cambiare il destino dell’umanità.

Questo primo live action rappresenta un momento chiave per il franchise di Gundam, che per la prima volta tenta il passaggio definitivo al cinema con attori in carne e ossa. L’assenza, per ora, di una data d’uscita ufficiale non riduce l’attesa, anzi aumenta l’attenzione su un progetto che punta a trasformare uno dei pilastri dell’animazione giapponese in un grande evento globale. Con le riprese ormai avviate, è probabile che nei prossimi mesi emergano nuovi dettagli, pronti a chiarire ulteriormente la direzione di uno dei titoli più osservati del panorama streaming.