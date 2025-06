Robert Eggers trasforma “A Christmas Carol”: un Natale inquietante diretto dal maestro del brivido

Il regista di Nosferatu firma un adattamento cupo del classico Dickens con Willem Dafoe nel mirino

Robert Eggers, celebre autore delle intense atmosfere di The Witch e Nosferatu, si cimenta ora in un classico natalizio senza precedenti. Secondo Deadline, Eggers scrive e dirigerà una nuova versione di A Christmas Carol per Warner Bros, e il suo amico e collaboratore di lunga data Willem Dafoe sarebbe in pole position per il ruolo di Ebenezer Scrooge .

Questa scelta sorprendente segna un cambio di rotta: Eggers lascia momentaneamente l’horror estremo per raccontare le atmosfere natalizie con l’intensità drammatica che lo contraddistingue. Il progetto è ancora in fase iniziale, senza casting ufficiale, ma con la benedizione della casa di produzione .

Un Dickens in stile Eggers: sospensioni tra nostalgia e inquietudine

La decisione di Eggers di riscrivere un’icona come Scrooge lascia immaginare un film che non sarà la tradizionale allegoria natalizia. La sua estetica intensa, spettrale e psicologica promette un Natale cupo, basato su introspezione, rimorso e redenzione dolorosa. Dafoe, che ha dominato i set di The Lighthouse, The Northman e Nosferatu, sembra perfetto per incarnare un Scrooge tormentato e sottilmente mostruoso .

Banner giunti confermano che Chris Columbus – produttore di Nosferatu e guru del Natale cinematografico grazie a titoli come Home Alone – sarà produttore esecutivo del film, in coppia con sua figlia Eleanor e Bedroom Pictures . Questa combinazione tra arte horror e sensibilità natalizia potrebbe dar vita a un’opera affascinante e imprevedibile.

Da Nosferatu al Natale oscuro: il regista in evoluzione

Eggers si trova nel “periodo del blank check” (o quasi), cresciuto in popolarità dopo il successo al botteghino di Nosferatu, che ha incassato oltre 180 milioni di dollari con un budget di circa 50 milioni . Neil spesso apprezzato per la visione unica degli horror gotici, ora si apre a generi nuovi e nuove sfide narrative.

Non si tratta dell’unico progetto in ballo: è confermato anche un fantasy storico di licantropi, Werwulf, con uscita prevista a Natale 2026 . Una produzione ambiziosa che conferma la versatilità del regista: dalle streghe puritane ai vampiri natalizi e ora ai fantasmi dickensiani. Lavori ancora in corso per A Christmas Carol, senza date ufficiali di produzione o uscita. Ma la notizia è chiara: un Natale con la firma di Robert Eggers sarà tutt’altro che convenzionale. E con Willem Dafoe nei panni del protagonista, la metamorfosi del Grinch dickensiano potrebbe diventare qualcosa di memorabile e inquietante.