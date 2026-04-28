Scooby-Doo torna in versione live-action | La prima immagine sorprende i fan: c’è un’assenza che fa discutere

Netflix svela Origins e accende subito il dibattito con un dettaglio impossibile da ignorare

Il mondo di Scooby-Doo si prepara a una nuova trasformazione. Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale di “Scooby-Doo: Origins”, la serie live-action che racconterà le origini della celebre Mystery Inc.. Un debutto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, tra curiosità e prime domande sul progetto.

Lo scatto mostra i protagonisti umani riuniti per la prima volta, pronti a entrare in azione. Un’immagine che conferma il tono della serie, più orientato verso una narrazione di formazione e mistero, ma che nasconde anche un dettaglio che non è passato inosservato.

La prima immagine e il mistero che fa discutere

Nella foto compaiono i giovani interpreti scelti per dare vita ai personaggi iconici della saga: Mckenna Grace nel ruolo di Daphne Blake, Tanner Hagen nei panni di Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones. Una squadra rinnovata, composta da volti emergenti già noti al pubblico.

Eppure, c’è un’assenza che ha subito acceso il dibattito: Scooby-Doo non compare nell’immagine. L’unico indizio della sua presenza è un’impronta di zampa visibile su una cassa. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far nascere interrogativi su come e quando il celebre alano entrerà davvero in scena.

La spiegazione è legata alla natura del progetto: trattandosi di una serie live-action, il personaggio sarà realizzato in CGI, seguendo un approccio simile ai film dei primi anni 2000. Resta però da capire se Scooby farà la sua comparsa fin da subito o se il suo ingresso sarà parte integrante della costruzione narrativa.

Jinkies!! The scooby gang has started production on SCOOBY-DOO: ORIGINS! • Mckenna Grace as Daphne

• Tanner Hagen as Shaggy

• Abby Ryder Fortson as Velma

• Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/jwpaGLKUUU — Netflix (@netflix) April 24, 2026

Una storia delle origini tra misteri e segreti

Secondo le prime anticipazioni, “Scooby-Doo: Origins” sarà ambientata durante l’ultima estate in un campo estivo, un momento chiave che segnerà l’inizio dell’avventura del gruppo. La trama ruota attorno a un cucciolo di alano smarrito, apparentemente coinvolto in un mistero che ha i contorni di un omicidio soprannaturale.

Per risolvere il caso, Shaggy e Daphne si troveranno a collaborare con una Velma più razionale e con il nuovo arrivato Freddy, dando vita alle prime dinamiche che porteranno alla nascita della Mystery Inc. Ma il racconto non si limiterà al mistero: al centro ci saranno anche segreti personali e tensioni destinate a riemergere.

Dietro le quinte, la serie è guidata dagli showrunner Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, con la produzione esecutiva affidata a Greg Berlanti. Le riprese sono attualmente in corso ad Atlanta, mentre una data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.

Con questa prima immagine, Netflix ha dato solo un assaggio di quello che sarà il progetto. Ma tra scelte narrative, reinterpretazioni e dettagli ancora nascosti, “Scooby-Doo: Origins” si presenta già come uno dei titoli più osservati dai fan, pronti a scoprire come nascerà davvero una delle squadre investigative più iconiche della cultura pop.