Streaming di questa settimana: film in arrivo tra colpi di scena e grandi ritorni: cosa non perdere

Dal 27 aprile al 3 maggio arrivano titoli attesi su tutte le piattaforme principali

L’ultima settimana di aprile porta con sé un’ondata di novità sulle principali piattaforme streaming, con uscite che spaziano tra azione, commedia, animazione e grandi ritorni. Dal 27 aprile al 3 maggio 2026, servizi come NOW, Netflix, Prime Video e HBO Max arricchiscono il catalogo con titoli molto attesi e proposte per tutti i gusti.

Tra le uscite più rilevanti spicca il ritorno di uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni, ma non mancano produzioni originali, adattamenti letterari e film già passati dal cinema pronti a conquistare il pubblico anche a casa.

I titoli più attesi tra ritorni e nuove storie

Su NOW debutta Venom: The Last Dance, disponibile dal 27 aprile, che segna un nuovo capitolo nella storia di Eddie Brock interpretato da Tom Hardy. Questa volta il protagonista si trova costretto a confrontarsi con una minaccia aliena ancora più grande, in una corsa contro il tempo che mette in discussione ogni scelta fatta fino a quel momento.

Sempre sulla stessa piattaforma arrivano anche Testa o croce?, ambientato agli inizi del ’900 tra amore e fuga, e No Other Choice – Non c’è altra scelta, un racconto intenso firmato da Park Chan-wook che esplora le conseguenze di una crisi personale improvvisa.

Su Netflix, invece, l’attenzione si concentra su Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone disponibile dal 29 aprile, che unisce ironia e riflessione lungo il cammino di Santiago. Accanto a questo titolo, dal 1° maggio arrivano anche Swapped – Al tuo posto, un’animazione che gioca sullo scambio di identità, e Hercules – Il Guerriero con Dwayne Johnson, oltre al sequel Save The Last Dance 2.

Su Prime Video troviamo invece La Sobrietà, uno sguardo dietro le quinte del mondo cinematografico, e il thriller Stolen Girl – Nessuna traccia, che racconta una lunga e drammatica ricerca durata oltre dieci anni. A completare l’offerta arriva anche Guns Up – Affari di famiglia, una commedia d’azione che mescola ironia e tensione.

Tra cinema d’autore e grandi adattamenti

Tra le uscite più interessanti su HBO Max spicca Cime tempestose, disponibile dal 1° maggio 2026, adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë. Il film, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, riporta sullo schermo una delle storie d’amore più tormentate della letteratura, puntando su una rilettura moderna e visivamente intensa.

Questa settimana di uscite dimostra come le piattaforme streaming continuino a puntare su una programmazione variegata, capace di alternare grandi produzioni internazionali a progetti più autoriali. L’offerta si amplia con contenuti pensati per pubblici diversi, mantenendo alta l’attenzione su storie che spaziano tra intrattenimento puro e riflessione.

Tra ritorni attesi e nuove proposte, i prossimi giorni rappresentano un’occasione perfetta per scoprire titoli che potrebbero sorprendere, confermando ancora una volta il ruolo centrale dello streaming nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo.