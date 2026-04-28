Masters of the Universe torna al cinema | Nuovo trailer esplosivo e cast stellare: il ritorno di He-Man

Il nuovo live-action riporta in vita Eternia con effetti moderni e un’eredità iconica da rispettare

Il ritorno di “Masters of the Universe” sul grande schermo è ormai realtà. Il nuovo film live-action dedicato a He-Man ha finalmente mostrato il suo trailer ufficiale, accendendo l’entusiasmo dei fan storici e attirando l’attenzione di una nuova generazione. Un progetto ambizioso che punta a riportare in auge uno dei franchise più iconici degli anni ’80, aggiornandolo con una veste visiva contemporanea.

Diretto da Travis Knight, già apprezzato per lavori come “Kubo e le due corde” e “Bumblebee”, il film arriverà nelle sale il 5 giugno 2026, con alcune uscite anticipate a partire dal 3 giugno in mercati selezionati. Il primo assaggio visivo promette un’avventura epica, ricca di azione e fedele allo spirito originale della saga.

Una storia classica tra destino e battaglia per Eternia

Al centro del racconto troviamo Prince Adam, erede di un destino straordinario. Da bambino viene mandato sulla Terra per essere protetto, ma nel farlo perde la sua arma più importante: la spada del potere. Anni dopo, ormai adulto, Adam è costretto a fare ritorno su Eternia, il mondo da cui proviene, per affrontare la minaccia che incombe sul suo regno.

È qui che il film abbraccia uno dei temi più riconoscibili del franchise: la trasformazione. Attraverso il potere di Grayskull, Adam diventa He-Man, il guerriero destinato a difendere il castello e a fermare le forze oscure guidate da Skeletor. Una struttura narrativa classica, ma rielaborata per adattarsi a un pubblico contemporaneo, con maggiore attenzione al percorso del protagonista e alla costruzione del suo ruolo.

Il trailer insiste proprio su questo equilibrio tra nostalgia e rinnovamento, alternando richiami iconici a sequenze d’azione spettacolari, sostenute da effetti speciali di ultima generazione.

Un cast di primo livello per rilanciare il franchise

A guidare il film c’è Nicholas Galitzine nei panni di Prince Adam/He-Man, affiancato da un cast che punta chiaramente a rafforzare il richiamo internazionale del progetto. Tra i nomi più attesi spicca Jared Leto, che interpreterà un Skeletor completamente rinnovato, destinato a diventare uno degli elementi più discussi del film.

Accanto a loro troviamo Camila Mendes nel ruolo di Teela e Idris Elba come Man-At-Arms, oltre a interpreti di grande esperienza come Morena Baccarin (la Sorceress) e Alison Brie (Evil-Lyn). Il cast include anche altri personaggi storici del franchise, a conferma della volontà di costruire un universo narrativo ampio e riconoscibile.

La produzione, firmata Mattel Films e Amazon MGM Studios, ha investito un budget stimato tra i 170 e i 200 milioni di dollari, segnale evidente dell’importanza strategica del progetto. Le riprese, svolte a Londra tra gennaio e giugno 2025, hanno dato forma a un film che punta a ridefinire l’identità cinematografica del franchise.

Con il nuovo trailer, “Masters of the Universe” si presenta come una delle uscite più attese dell’estate, sospesa tra fedeltà al passato e ambizione di rilancio. Il vero banco di prova sarà la risposta del pubblico, chiamato a decidere se questo ritorno sarà all’altezza di un mito che ha segnato intere generazioni.