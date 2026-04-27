Burger King lancia il menu di Star Wars | Arriva in Italia l’edizione limitata: cosa contiene

Un’esperienza immersiva tra gadget esclusivi, sapori speciali e un lancio globale legato al nuovo film

La galassia di Star Wars si espande anche fuori dal cinema e arriva direttamente nei ristoranti. Burger King® ha annunciato il lancio di un menu in edizione limitata ispirato a “The Mandalorian and Grogu”, disponibile a partire dal 28 aprile in oltre 70 mercati a livello globale, Italia inclusa.

L’iniziativa nasce per accompagnare l’uscita del film nelle sale, prevista per il 20 maggio, e punta a coinvolgere i fan con un’esperienza che va oltre il semplice pasto. Tra nuovi prodotti, packaging tematici e oggetti da collezione, la collaborazione si presenta come una vera operazione immersiva pensata per tutte le età.

Menu dedicato e gadget esclusivi per i fan

Il cuore dell’offerta è rappresentato dal Galactic Bundle, pensato per il pubblico adulto. Il menu include il Galactic Burger, una porzione di fries medie, una bibita e una delle tazze da collezione dedicate ai protagonisti, disponibili nelle versioni Grogu e Mandalorian. A completare l’esperienza, il Sundae Iperspaziale con topping al pistacchio, pensato per chi vuole aggiungere una nota dolce al menu.

Grande attenzione anche ai più piccoli, grazie al King Jr. Meal a tema. Ogni box, realizzata con grafiche dedicate all’universo Star Wars, contiene una delle 8 statuette da collezione, trasformando il pasto in un momento di gioco e scoperta. Un elemento che rafforza il legame tra il brand e il mondo dell’intrattenimento.

L’intera esperienza è pensata per essere vissuta anche in modo interattivo, con la possibilità di ordinare tramite app e accedere a contenuti digitali e iniziative di gamification.

Un’operazione globale tra marketing ed esperienza immersiva

Il lancio del menu non si limita ai prodotti, ma si inserisce in una strategia più ampia che coinvolge comunicazione e punti vendita. In alcuni ristoranti selezionati, infatti, saranno allestiti spazi immersivi dedicati all’universo di Star Wars, pensati per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

La campagna sarà supportata da una comunicazione a 360 gradi, con spot dedicati e contenuti personalizzati, a conferma dell’importanza dell’operazione. L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo del cinema e quello della ristorazione, offrendo ai fan un modo diverso di vivere l’attesa per il film.

Come sottolineato dai vertici di Burger King International, l’iniziativa nasce proprio dalla volontà di unire sapori riconoscibili e narrazione iconica, trasformando un momento quotidiano in un’esperienza tematica. Un approccio condiviso anche da The Walt Disney Studios, che punta a estendere l’universo Star Wars oltre lo schermo.

Con questa collaborazione, Burger King prova a intercettare l’entusiasmo legato al ritorno di uno dei franchise più amati di sempre, offrendo ai clienti non solo un menu speciale, ma un’occasione per immergersi, anche fuori dal cinema, in un mondo che continua a far sognare milioni di persone.