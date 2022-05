Pif, quei baci ‘segreti’ con la nota attrice, la confessione spudorata

Pif, amato conduttore e autore di Il testimone, programma itinerante dove il regista siciliano di La mafia uccide solo d’estate (2013), In guerra per amore (2016) e E noi come stronzi rimanemmo a guardare (2021), ha detto di aver dato diversi baci a una celebre donna di spettacolo.

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha esordito nello spettacolo fin da giovanissimo. Dopo il diploma al liceo scientifico, ha voluto fare un’esperienza all’estero, precisamente a Londra, dove ha studiato recitazione.

Pif è poi tornato in Italia verso la fine degli anni novanta quando si è stabilito a Milano. Proprio nella città lombarda ha trovato la sua occasione con un concorso indetto dall’emittente Mediaset che superò e divenne un autore televisivo.

La sua fama e consacrazione agli occhi del pubblico televisivo è arrivata all’inizio del secolo grazie alla sua partecipazione al programma Le Iene, programma cult di Italia 1, dal quale molti tra showman, comici e presentatori sono passati. Pif vi è rimasto per sette stagioni, nei panni di inviato, mentre nel 2016 vi ha fatto ritorno in veste di presentatore.

Nel 2019 Pif è stato diretto dal regista Daniele Luchetti per il suo film “Momenti di trascurabile felicità”.

I baci mai raccontati

Come abbiamo detto nel 2016 Pif ha diretto il suo secondo film In guerra per amore dove al suo fianco come protagonista femminile c’era Miriam Leone, attualmente al cinema con Corro da te di Riccardo Milani, al fianco di Pierfrancesco Favino.

In un’intervista, Pif ha dichiarato qualcosa che ha catturato l’attenzione dei media: “Le ho dato tantissimi baci ma li ho tagliati” e in questa dichiarazione si riferiva proprio all’ex Miss Italia, Miriam Leone.

Queste le parole di Pif sull’argomento: “Ogni tanto riguardo le scene e le faccio vedere ai miei amici, purtroppo mi hanno detto che è tornata single troppo tardi, dopo che avevamo girato”.

Ovviamente la dichiarazione di Pif ha dell’ironia dal momento che ci risulta che il suo cuore appartiene a un’altra ragazza e per giunta Miriam si è sposata di recente.

Pif per altro è un padre felice anche se il nome della compagna rimane un mistero e questo perché nonostante la sua spiccata ironia Pif rimane un uomo molto riservato. L’unica cosa che ha rivelato e che tutti sappiamo con certezza è che la sua compagna non opera nel mondo dello spettacolo.

Della vita personale di Pif si è a conoscenza di una sola ex di cui si conosce il nome e che operava anche lei nel mondo dello spettacolo, gli sarebbe stato attribuito infatti un flirt con la presentatrice televisiva Francesca Fialdini.

I due infatti, sono stati paparazzati a cena insieme, mentre si scambiavano sorrisi e battute. Ciò nonostante, non molto dopo è arrivata la pronta smentita da parte della showgirl, confermando che tra loro esiste soltanto una semplice amicizia.