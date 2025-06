Elio: Pixar ci regala un’avventura cosmica emozionante e dolcemente imperfetta tra stelle e nostalgia

Un ragazzo timido diventa ambasciatore galattico e scopre il Coraggio, l’Alienazione e la Connessione Interstellare

L’ultimo film Pixar, Elio, arriva come una ventata di mistero e tenerezza. Diretto da Adrian Molina insieme ai nuovi co‑registi Domee Shi e Madeline Sharafian, il progetto racconta la storia di un ragazzino solitario catapultato per errore in una casta ultragalattica, e offre un mix di umorismo e introspezione .

La pellicola segue Elio Solis (doppiato da Yonas Kibreab), undicenne che vive con la zia Olga (Zoe Saldaña), instancabile operatrice scientifica. Il loro legame affettivo e il trauma per la perdita dei genitori introducono un tema forte: il bisogno di appartenenza in un universo troppo vasto .

Il colpo di scena arriva quando un segnale radio diventa invito a una missione interstellare: Elio viene scambiato per ambasciatore terrestre dal “Communiverse”, consiglio galattico che lo coinvolge in contese diplomatiche e crescite interiori .

Con toni visivi che richiamano Spielberg e la comicità surreale alla Douglas Adams, il film diverte e commuove, anche se tende a perdere intensità dopo la partenza terrestre .

H2 Una spinta verso lo spazio e l’identità

Elio emerge come racconto di formazione in un ambiente sconosciuto: dai corridoi asettici della base militare alla vivacità esotica della vasta galassia. I momenti iniziali, carichi di emozione, sfruttano dolori reali e accendono l’empatia del pubblico, mentre il trasferimento spaziale segna l’inizio di una vera avventura umana .

Il Communiverse punge l’immaginario con creature eccentriche come il pacifista Glordon e il guerriero Lord Grigon, mettendo in luce la complessità di interazioni e il valore della cultura umana, anche lontano da casa .

H2 Quando la magia visiva affianca la delicatezza emotiva

Le scene animazioni irradiate da colori vibranti e luci spettacolari, arricchite da una regia ispirata al cinema cult anni ’80, restituiscono un’esperienza visiva intensa e ricca di fascino . La colonna sonora, contaminata da tracce di suspense cosmica, accompagna una narrazione a tratti lenta e riflessiva, dove silenzi e sguardi valgono più di mille effetti speciali . Elio è uscito nelle nelle sale italiane il 18 giugno 2025, accompagnato da un mix di coraggio e timori che solo Pixar sa declinare. Un racconto che oscilla tra tenerezza e stravaganza cosmica, ricordando allo spettatore che l’infinito può iniziare dentro una stanza piena di solitudine e finire in un abbraccio intergalattico. Non perdete questa avventura che parla di cuori, stelle e coraggio, sempre con un sorriso imperfetto.