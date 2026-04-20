Milano torna negli anni 90 | Un evento riporta in vita la serie cult: Beverly Hills, 90210 | l’esperienza che conquista i fan

Sky e NOW celebrano una delle serie più amate con un’iniziativa immersiva nel cuore della città

Milano si prepara a trasformarsi per un weekend in un vero e proprio viaggio nel tempo, riportando i fan direttamente negli anni ’90. Il merito è di un’iniziativa speciale firmata Sky e NOW, che hanno deciso di celebrare il ritorno di una delle serie più iconiche della televisione con un evento immersivo pensato per coinvolgere il pubblico in modo diretto e originale.

L’occasione nasce dal ritorno completo della serie Beverly Hills, 90210, disponibile per la prima volta dopo 25 anni in una versione rimasterizzata in HD. Un rilancio che punta a conquistare sia chi è cresciuto con quei personaggi, sia una nuova generazione di spettatori pronti a scoprire un fenomeno che ha segnato un’epoca.

Un tram nel centro di Milano per rivivere la serie

Il cuore dell’iniziativa è un tram completamente tematizzato che attraverserà il centro città, trasformandosi in un’esperienza immersiva. L’evento si terrà sabato 25 aprile e domenica 26 aprile 2026, dalle 11:00 alle 20:00, con partenza da Piazza Castello 2. Un percorso che permetterà ai partecipanti di rivivere atmosfere, personaggi e momenti simbolo della serie.

A bordo, i visitatori troveranno un’ambientazione ispirata al celebre Peach Pit, il diner iconico dello show, dove sarà possibile ordinare drink a tema e immergersi completamente nell’estetica californiana dell’epoca. Non mancheranno spazi dedicati alle foto e ai ricordi, con scenografie pensate per ricreare le situazioni più amate dai fan.

Un ritorno che va oltre la nostalgia

L’iniziativa non è solo un omaggio nostalgico, ma anche un modo per rilanciare una serie che ha influenzato profondamente la cultura pop. Beverly Hills, 90210 ha raccontato per anni la vita di un gruppo di adolescenti nella California benestante, affrontando temi che andavano ben oltre le dinamiche scolastiche, come relazioni, famiglia e problemi sociali.

Il pubblico potrà tornare a scegliere tra le storiche “fazioni” della serie, dai classici #TeamBrenda o #TeamKelly fino ai più discussi #TeamBrandon o #TeamDylan. Un dettaglio che dimostra quanto lo show continui a essere vivo nell’immaginario collettivo.

Per partecipare è necessario prenotare la propria corsa tramite il sito dedicato, compilando il modulo online. Al momento, diversi slot risultano ancora disponibili, ma l’interesse è alto e l’evento promette di attirare un grande numero di visitatori.

Con quasi 300 episodi distribuiti in 10 stagioni, la serie torna così al centro dell’attenzione con una formula nuova, capace di unire intrattenimento e memoria collettiva, riportando per due giorni Milano dentro uno dei mondi televisivi più riconoscibili di sempre.