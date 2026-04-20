Euphoria 3 cambia tutto | La nuova stagione rompe con il passato: le scelte che dividono il pubblico

Il ritorno della serie HBO segna una svolta radicale tra stile, temi e personaggi completamente trasformati

Dopo un’attesa di quasi 4 anni, Euphoria è tornata con una terza stagione che non si limita a proseguire la storia, ma la rivoluziona completamente. Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 13 aprile 2026, la serie ideata da Sam Levinson ha scelto di abbandonare molte delle caratteristiche che avevano reso iconiche le prime due stagioni, introducendo un cambiamento netto che ha immediatamente diviso il pubblico.

Il nuovo ciclo di episodi si apre con un salto temporale di 5 anni, che porta i protagonisti fuori dal contesto adolescenziale e li proietta in una dimensione più adulta e complessa. Questa scelta narrativa non è solo un aggiornamento cronologico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: Euphoria non vuole più raccontare gli stessi personaggi nello stesso modo.

Un cambio visivo e narrativo che ridefinisce la serie

Uno degli aspetti più evidenti riguarda l’estetica. Le luci al neon e le atmosfere intime delle stagioni precedenti lasciano spazio a scenari aperti, dominati da colori più caldi e naturali. L’ispirazione al linguaggio del western è chiara: deserti, cieli vasti e inquadrature più distanti trasformano completamente il modo in cui lo spettatore osserva i personaggi. Non siamo più immersi nelle loro emozioni, ma li guardiamo da lontano, quasi come figure isolate in un mondo troppo grande per contenerli.

Anche il contesto cambia radicalmente. L’addio al liceo segna la fine di una fase narrativa e simbolica. I protagonisti non sono più adolescenti in bilico tra innocenza e trasgressione, ma giovani adulti costretti a confrontarsi con conseguenze reali e spesso definitive. Questo passaggio rende la serie più dura e meno indulgente, eliminando quel filtro che in passato attenuava il peso delle scelte.

Temi più oscuri e un rapporto diverso con lo spettatore

La terza stagione introduce inoltre una componente crime molto più marcata. Il racconto si avvicina a dinamiche da noir, tra traffici illegali, debiti e figure sempre più ambigue. Personaggi come Rue, interpretata da Zendaya, si muovono in un contesto dove il rischio è costante e le scelte diventano sempre più estreme.

Parallelamente, emerge con forza il tema della religione, utilizzata come possibile via di redenzione ma anche come illusione. Rue interpreta alcuni eventi come segnali divini, ma la serie lascia volutamente spazio al dubbio, rendendo la fede un elemento ambiguo e mai definitivo. Questo contribuisce a creare una narrazione più complessa, che non offre risposte facili.

Il cambiamento forse più discusso riguarda però il rapporto con lo spettatore. La serie rinuncia in parte alla dimensione emotiva diretta che aveva caratterizzato le prime stagioni, scegliendo un approccio più distaccato. I personaggi appaiono meno accessibili, più osservati che vissuti, e la loro sofferenza assume una dimensione quasi spettacolare.

Questa nuova direzione divide, ma allo stesso tempo conferma la volontà di Euphoria di evolversi e rischiare. Una scelta che obbliga il pubblico a rimettersi in gioco, proprio mentre i protagonisti cercano di capire chi sono diventati davvero.