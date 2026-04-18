Un mondo senza regole | Dog Stars mostra il lato più estremo della sopravvivenza: il legame che cambia tutto in un trailer

Il nuovo film di Ridley Scott arriva al CinemaCon e svela un futuro devastato dove l’umanità è quasi scomparsa

Il CinemaCon 2026 ha acceso i riflettori su uno dei progetti più attesi dei prossimi mesi: Dog Stars – Guidati dalle stelle, il nuovo thriller fantascientifico diretto da Ridley Scott. Il regista, noto per la sua capacità di reinventare i generi, torna con una storia intensa e profondamente umana, ambientata in un mondo post-apocalittico dove la civiltà è ormai un ricordo lontano.

Il primo trailer ha offerto un assaggio potente di questa nuova avventura cinematografica, mostrando un universo devastato da un virus letale che ha decimato la popolazione mondiale. In questo scenario desolato, la sopravvivenza diventa una sfida quotidiana e ogni incontro può trasformarsi in una minaccia. Il film arriverà nelle sale nell’estate del 2026, confermando ancora una volta il ritmo produttivo instancabile del regista.

Un racconto di sopravvivenza tra solitudine e umanità

Al centro della storia troviamo Hig, interpretato da Jacob Elordi, un pilota che vive isolato in un hangar abbandonato in Colorado insieme al suo fedele cane Jasper. Il rapporto tra i due non è solo compagnia, ma rappresenta un vero e proprio ancoraggio emotivo in un mondo ormai privo di punti di riferimento. In un contesto dove la fiducia è un lusso, quel legame diventa una delle poche certezze rimaste.

Accanto a lui c’è un ex marine interpretato da Josh Brolin, figura più pragmatica e legata alla sopravvivenza fisica. Tra i due nasce un equilibrio fragile, fatto di collaborazione ma anche tensioni, mentre cercano di difendersi da gruppi ostili e pericolosi. La narrazione si sviluppa intorno a un misterioso segnale radio che suggerisce la presenza di altri sopravvissuti, accendendo una speranza che potrebbe cambiare tutto.

Il significato nascosto dietro il titolo e le scelte narrative

Uno degli aspetti più affascinanti del progetto è proprio il titolo, Dog Stars, che racchiude un significato simbolico profondo. Non si tratta solo di un riferimento al cane protagonista, ma anche a una nuova visione del cielo e dell’universo. In un mondo dove le vecchie costellazioni hanno perso significato, Hig crea nuovi punti di riferimento, reinterpretando le stelle come una mappa personale per orientarsi nel caos.

Ridley Scott ha sottolineato come il film non sia solo un racconto di sopravvivenza, ma anche una riflessione sulla perdita e sulla capacità di ricostruire un senso, anche quando tutto sembra perduto. La presenza di Margaret Qualley, insieme a un cast che include Allison Janey, Guy Pearce e Benedict Wong, arricchisce ulteriormente una storia che punta a combinare spettacolo e introspezione.

Con una messa in scena intensa e un’impostazione visiva che alterna silenzi e tensione, Dog Stars si presenta come un progetto capace di distinguersi nel panorama della fantascienza contemporanea, offrendo non solo azione ma anche uno sguardo più intimo sulla fragilità e sulla resistenza umana.