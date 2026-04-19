Superstore è la sitcom che nessuno cita | Eppure ha fatto quello che The Office non poteva più fare

Tra comicità e critica sociale, questa serie rimane una delle più sottovalutate degli ultimi anni

Nel panorama delle sitcom moderne, poche serie hanno lasciato un segno profondo come The Office, diventata un punto di riferimento per intere generazioni. Il suo successo ha dato vita a numerosi tentativi di imitazione, alcuni riusciti, altri meno. Eppure, tra tutte le produzioni nate sulla sua scia, ce n’è una che continua a essere sorprendentemente sottovalutata: Superstore.

Nonostante una durata di sei stagioni e un’accoglienza generalmente positiva da parte di pubblico e critica, la serie non ha mai raggiunto la stessa notorietà di altri titoli simili. Eppure, per molti spettatori, rappresenta una delle evoluzioni più intelligenti del modello narrativo introdotto da The Office.

Una formula familiare che trova una nuova identità

Creata da Justin Spitzer, già autore di The Office, Superstore riprende diversi elementi tipici delle sitcom ambientate sul lavoro: un capo eccentrico, dinamiche tra colleghi, relazioni sentimentali in bilico e situazioni quotidiane portate all’estremo. Il tutto però viene trasportato in un contesto diverso, quello di un grande magazzino ispirato ai colossi della distribuzione.

Questo cambiamento di ambientazione si rivela fondamentale. Il negozio Cloud 9 diventa infatti il punto di osservazione perfetto per raccontare il mondo del lavoro contemporaneo, con tutte le sue contraddizioni. I personaggi, da Jonah a Amy, fino alla rigorosa Dina, costruiscono un equilibrio tra comicità e realismo che permette alla serie di distinguersi chiaramente dai suoi predecessori.

Tra risate e critica sociale

Uno degli aspetti più interessanti di Superstore è la sua capacità di andare oltre la semplice comicità. La serie affronta temi legati al consumismo e alla cultura aziendale, mostrando le difficoltà dei lavoratori all’interno di un sistema spesso impersonale e rigido. Le politiche aziendali del negozio diventano così uno strumento per evidenziare problematiche reali, come la mancanza di diritti o le condizioni di lavoro poco favorevoli.

Questo approccio permette alla serie di mantenere un equilibrio tra intrattenimento e riflessione, senza mai perdere il ritmo tipico della sitcom. Anche nel finale, nonostante una stagione conclusiva più incerta, la storia riesce a chiudersi in modo coerente, lasciando un senso di completezza. Per chi ha amato The Office e cerca qualcosa di simile ma allo stesso tempo diverso, Superstore rappresenta una scoperta che merita decisamente più attenzione di quanta ne abbia ricevuta finora.