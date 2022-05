Terrore a Buckingham: “Stava per morire”, i sudditi rischiavano di perderlo per sempre

I guai a Buckingham Palace sembrano non voler finire mai. I sudditi rischiavano di perderlo per sempre, l’Inghilterra è sotto shock. Solo ora si viene a sapere tutta la verità di cui nessuno sapeva nulla.

Proprio lui stava per morire. Il terrore si diffonde tra i corridoi di Buckingham Palace. Il Regno Unito ha rischiato di perderlo, il principale rappresentante della Corona Britannica.

La Nazione sotto shock

La Regina Elisabetta a quanto pare non ha finito di affrontare problemi in questo periodo e per lei sono davvero momenti difficili. Da poco ha compiuto 96 anni la monarca più longeva della storia eppure sembra che questa volta il peso di preoccupazioni e ansie stiano prendendo il sopravvento su di lei.

Tra qualche settimana avrà inizio il Giubileo di Platino, un evento per celebrare i 70 anni di reggenza di Queen Elizabeth che detiene il trono di Inghilterra dal lontano 1952. Elisabetta divenne Regina dell’Inghilterra un anno dopo la morte dell’adorato padre, il Re Giorgio VI.

Dunque è da più di mezzo secolo che Queen Elizabeth è il punto di riferimento della Nazione inglese ma stavolta, come affermano i vari mass media internazionali, la Regina che è sempre stata solare e positiva, si è mostrata ultimamente stanca e malinconica.

Purtroppo però come sappiamo, negli ultimi tempi la Regina ha dovuto affrontare una serie di difficoltà, alcune di salute che l’hanno tenuta distante dalle attività pubbliche. A peggiorare la situazione è una terribile notizia che ha spaventato Buckingham Palace e i sudditi: Queen Elizabeth ha rischiato di perdere proprio lui, il rappresentante principale della corona inglese. L’indiscrezione la riporta la rivista In Touch.

Gli inglesi hanno rischiato di perdere proprio lui

Buckingham Palace è stato e continua ad essere teatro di segreti e scheletri nell’armadio che piano piano vengono però allo scoperto. Sapete che cosa è venuto fuori? La Nazione inglese ha rischiato di perdere per sempre lui. Stiamo parlando del principe William.

Ebbene sì, la vita del marito di Kate Middleton è stata messa seriamente a repentaglio. La caporedattrice di Vanity Fair ed esperta di gossip reali, Tina Brown, ha pubblicato un libro dal titolo The palace papers: inside the House of Windsor- The Truth and the Turmoil, che racconta segreti e fatti privati della Royal Family inglese.

Proprio lei, nel suo manoscritto, rivela un retroscena che non è mai venuto fuori fino ad oggi: il principe William stava per morire durante un’esercitazione militare. Questo episodio si è verificato qualche anno fa quando il primogenito di Carlo e di Lady Diana frequentava ancora la scuola militare di Sandhurst.

Durante una intercettazione telefonica fatta dall’investigatore privato Glenn Mulcaire che è finito anche a processo, William ha rivelato alla duchessa di Cambridge che è stato sfiorato da una pallottola:

“Sono finito nel mezzo di un’imboscata di un altro reggimento ed è stato imbarazzante perché mi hanno quasi sparato…”.

Buckingham Palace dunque ha rischiato di perdere uno dei rappresentanti più importanti della corona inglese, il futuro erede al trono di Inghilterra. Non è la prima volta che il principe William fa spaventare la Nazione inglese e sua moglie Kate.

Proprio recentemente la duchessa di Cambridge ha confessato che una delle passioni più grandi del suo consorte è il motociclismo e lei teme che William possa, prima o poi, essere vittima di un grave incidente dato che non riesce a controllarsi a bordo della sua moto con la quale sfreccia tra le campagne inglesi a grande velocità.