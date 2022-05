Uomini e donne è colpo di scena: Ida abbandona lo studio con lui

Ida Platano ha preso una decisione importante: “non è mai troppo tardi”. Ecco che cosa è successo durante il programma di Maria De Filippi. Ida abbandona lo studio proprio insieme a lui ed è subito colpo di scena a Uomini e donne.

Arriva un nuovo colpo di scena nel dating show di canale 5. Ida Platano sorprende tutti e abbandona lo studio con lui. Il pubblico resta di stucco.

Colpo di scena nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi

Ormai gli spettatori ci sono abituati: ogni giorno il pubblico italiano che è affezionatissimo al dating show di Canale 5 Uomini e Donne, si aspetta dei colpi di scena che inevitabilmente arrivano e lasciano tutti davvero senza parole.

Questa volta la protagonista del colpo di scena è Ida Platano? La parrucchiera bresciana è tra i protagonisti più chiacchierati e discussi del trono over di Uomini e Donne. Presente alla corte di Maria De Filippi da ormai diversi anni, non è riuscita ancora a trovare l’uomo della sua vita, almeno fino a questo momento.

Sono state registrate le nuove puntate del dating show di Canale 5 che vedremo in questi giorni e settimana prossima e secondo alcune anticipazioni, il pubblico si troverà dinanzi a delle scene davvero senza precedenti.

La protagonista di una decisione inaspettata è proprio Ida Platano. La parrucchiera bresciana sorprende tutti e decide di abbandonare lo studio proprio con lui.

Il pubblico senza parole

Sono ormai diversi anni che la parrucchiera bresciana è seduta sul trono nel salotto dei sentimenti di Maria Di Filippi aspettando il principe azzurro che la conduca fuori dagli studi Mediaset.

Ida, proprio in trasmissione, ha conosciuto 4 anni fa Riccardo Guarnieri, l’uomo con il quale stava addirittura per sposarsi ma le divergenze caratteriali hanno messo fine a quello che per Ida è stato il rapporto più importante della sua vita.

Eppure, proprio la dama bresciana sorprenderà nuovamente i telespettatori. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni delle nuove puntate che vedremo in questi giorni e settimana prossima, la parrucchiera lascerà tutti a bocca aperta prendendo una decisione: abbandonare studio con lui. L’uomo in questione è Riccardo.

Alcune talpe che hanno assistito alle registrazioni, hanno raccontato nei dettagli che cosa è successo. Scopriamolo.

Dopo un’accesa discussione tra Ida e Riccardo nella quale intervengono anche la padrona di casa, Maria De Filippi e Armando Incarnato, la conduttrice decide di andare avanti e prosegue con Veronica.

Nel consueto stacco musicale, la produzione mette la canzone di Diodato ‘Fai rumore’ e Riccardo in lacrime, si alza e abbandona lo studio. Ida decide di seguirlo, i due rientrano poi in trasmissione e Riccardo spiega la ragione delle sue lacrime: questa canzone è quella che ha fatto da colonna sonora alla sua proposta di matrimonio a Ida quando stavano ancora insieme.

La Platano e Guarnieri si sono lasciati andare ad un tenerissimo ballo nel quale si abbracciano fortemente. Proprio durante questo momento, la parrucchiera bresciana pronuncia la frase: “non è mai troppo tardi”, quasi a voler chiedere al suo ex fidanzato una seconda possibilità. La parrucchiera chiuderà inoltre la sua frequentazione con Marco. Sarà questa la volta definitiva in cui dama e cavaliere lasceranno di nuovo lo studio insieme?