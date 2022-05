Federica Pellegrini, il tradimento è imperdonabile, la confessione lascia senza parole

Una vicenda davvero dolorosa quella che vede come protagonista la nostra campionessa di nuoto Federica Pellegrini, il tradimento doloroso in un momento inaspettato.

La donna che ha fatto il grande il nuoto femminile per il nostro Paese è Federica Pellegrini, le sue imprese sono storia, come i suoi innumerevoli premi e riconoscimenti, la campionessa di nuoto più vantare medaglia d’oro e d’argento, a livello nazionale e mondiale.

Infatti Federica Pellegrini nel suo curriculum ha diverse partecipazioni anche alle Olimpiadi, a soli sedici anni ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero, diventando l’atleta più giovane a prendersi quel posto sul podio.

Ma Federica inizia a dare le prime bracciate e a vincere i premi quando è ancora piccolissima, a soli sei anni affronta la sua prima gara, sotto la guida tecnica di Massimiliano Di Mito, in seguito sempre con Di Mito prosegue la sua carriera fino al 2006 partecipando a campionati italiani assoluti vincendo una medaglia di bronzo e nel 2004 esordisce in nazionale maggiore quando ha solo sedici anni, un vero prodigio.

Proprio in quell’anno si afferma come una delle più forti stileliberiste vincendo quindici titoli italiani staffette e gare individuali, la celebrità a a livello mondiale arriva con il risultato ottenuto alle Olimpiadi con il miglior crono di ingresso e nuovo primato nazionale di 1’58″02. Federica ha fatto davvero un percorso sportivo invidiabile il suo soprannome, non per niente è Divina, diventando una delle atlete più famose del nostro Paese, questo ovviamente l’portata ad avere moltissimi fan, di conseguenza è davvero molto seguita anche nella sua vita privata, spesso si è trovata al centro dell’attenzione mediatica per le sue relazione.

Nella sua vita Federica ha dovuto affrontare anche dei momenti davvero bui, proprio durante un’intervista al Maurizio Costanzo Show ha rivelato di quando ha sofferto di un dannoso problema di salute, la stessa racconta, “C’è stato un periodo della mia vita in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare. Non l’anoressia, vomitavo. Era bulimia. Non è durata tanto, per fortuna, perché ho cercato subito aiuto. Però, insomma, l’ho fatto qualche volta, purtroppo”.

Poi si apre tutto il capitolo delle sue storie romantiche, tra alti e bassi, amori e tradimenti.

Federica Pellegrini e il tradimento

Una delle storie più chiacchierate del nuoto è proprio stata quella tra la bella Federica Pellegrini e il suo collega nuotatore Luca Marin, la loro relazione è iniziata nel 2008, una storia d’amore che sembrava una favola, sono stati insieme, si sono trasferiti a vivere a Verona ma ad un certo punto è successo l’inaspettato, sembrerebbe che proprio Federica abbia tradito Luca, così nel 2011 hanno messo fine alla loro storia.

È stato proprio Luca Marin a rivelare al settimanale Chi, durante un’intervista, alcuni dettagli riguardanti la storia avuta con Federica, soprattutto di quel periodo che lo ha profondamente ferito, Luca parla di sofferenza e di come sia successo l’irreparabile, “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti sulla famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo.

Poi prosegue, “Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio. Le ho fatto una scenata di gelosia, ma lei mi ha rassicurato. Nel giorno in cui Federica ha vinto i 400 stile libero dalla sua bocca sono uscite le parole che meno mi sarei aspettato: ‘Luca, non ti amo più’. Il dolore aveva vinto su tutto”.

Un racconto molto commovente quello di Luca, aveva appena perso la donna che considerava quella della sua vita. Per fortuna i due nel tempo si sono ricostruiti una vita e adesso sono felici.