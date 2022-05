Antonino Spinalbese ‘obbligava’ Belen… lo scoop che lascia tutti interdetti

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, sulla loro storia d’amore conclusa di recente salta fuori uno scoop che lascia davvero interdetti. Lui la obbligava a fare una cosa. I fan sono senza parole, finalmente si scopre tutto.

Antonino Spinalbese obbligava Belen Rodriguez a farlo. Ora si spiega tutto. Ecco una delle ragioni per cui la loro relazione è finita. Scoop clamoroso su una delle ex coppie più chiacchierate del piccolo schermo.

Ecco la verità sulla rottura tra Antonino e Belen

Belen Rodriguez è sicuramente una star del piccolo schermo in Italia. Da quando è arrivata anni fa in televisione, di lei si parla continuamente e molto spesso riguardo la sua vita sentimentale. Con la sua solarità e con la sua dolcezza ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Dopo il matrimonio fallito con Stefano De Martino incontrato nella scuola di Amici quando entrambi lavoravano come professionisti, ha avuto flirt con altri personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo come Andrea Iannone che oggi si può considerare una vera e propria star televisiva più che sportiva.

Durante il periodo di separazione con Stefano De Martino, prima del ricongiungimento quasi ufficiale che si è verificato negli scorsi mesi, la showgirl argentina ha avuto una relazione che è durata appena un anno, con l’hairstylist e fotografo Antonino Spinalbese.

La loro storia è stata davvero veloce ma ha portato alla nascita di Luna Marì, per concludersi bruscamente. Sembra infatti che i due si siano lasciati in pessimi rapporti. Ma quali sono le ragioni che hanno portato l’argentina e l’italiano a mettere fine al loro sentimento? Siamo venuti a conoscenza di una verità sconcertante che lascia tutti senza parole.

Lo sconvolgente scoop

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si sono lasciati in buoni rapporti. I due oggi si vedrebbero solo per via della piccola Luna Marì, il frutto del loro amore nato a luglio 2021. Quali sono le ragioni che hanno portato l’ex coppia a dirsi addio?

Nei primi tempi si è parlato di divergenze caratteriali ma a quanto pare la ragione è ben diversa e più profonda e di mezzo c’entra un tradimento. L’investigatore social, noto esperto di gossip, attraverso alcune sue Instagram stories ha fatto delle dichiarazioni davvero sconvolgenti.

Nel corso dell’ultima puntata delle Iene, il programma condotto proprio da Belen Rodriguez insieme a Teo Mammucari, si è parlato di tradimenti. Ebbene, proprio su questo argomento, l’investigatore social ha svelato delle indiscrezioni che hanno lasciato a bocca aperta.

Sembra infatti che non solo Belen sia stata tradita ma abbia anche tradito e anche Antonino sembra che abbia ricevuto da lei il ben servito. Ma a scandalizzare i social è soprattutto una dichiarazione molto forte del noto gossipparo che ha affermato che Antonino Spinalbese aveva degli atteggiamenti non proprio piacevoli nei confronti di Belen e soprattutto la sigillava in casa, la obbligava a rimanere nella sua abitazione.

Forse perché troppo geloso o possessivo di lei e della sua vita super attiva e mondana? Insomma, spuntano fuori degli altarini sconcertanti che mettono in mostra una relazione per nulla sana.