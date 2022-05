Manuel Bortuzzo e l’attacco pesantissimo a Lulù Selassié, “Che vergogna”

Una delle coppie più discusse di questo periodo è proprio quella che vedere Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dall’amore alla rottura, ultimamente stanno volando anche parole grosse.

Una delle storie d’amore che ha tenuto incollato il pubblico del Grande Fratello Vip di quest’anno è stata proprio quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due giovani e bellissimi si sono conosciuti proprio all’interno della dimora più spiata d’Italia, il loro amore è cresciuto di giorno in giorno, tanto che parlavano già del loro futuro insieme una volta uscita dal reality.

Però una volta fuori dalla casa qualcosa è andato storto e i due, attraverso una comunicazione ufficiale, hanno dichiarato che si erano lasciati. Sono moltissime le voci che girano riguardo alla loro rottura e i motivi per i quali all’interno della casa del Grande fratello sembrassero inseparabili, mentre all’uscita tutto è andato a rotoli, le supposizioni si stanno moltiplicando di giorno in girono.

Non mancano ovviamente i commenti dei due che alimentano le speculazioni, tanto che proprio poche ore fa sono spuntate delle presunte motivazioni riguardo questa rottura.

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Una storia che sta occupando tutte le prime pagine dei rotocalchi di gossip e le ospitate in televisione quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, c’è molto fermento intorno alla vicenda, non soltanto per le speculazioni sulla rottura, ma anche per le pesanti frecciatine che i due si continuano a lanciare.

Proprio in ultima battuta il bel nuotatore, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, dove era ospite, ha fatto alcune dichiarazioni al vetriolo nei confronti della principessa Selassié. Proprio parlando della relazione con il famoso conduttore, Bortuzzo ha risposto alla domanda con delle battute davvero pesanti, lo stesso ha detto apertamente, “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella. L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A vent’anni gli amori vanno e vengono”.

Frasi che dette in un contesto mediatico molto seguito ovviamente hanno scatenato discussioni e polemiche, molti telespettatori sono rimasti particolarmente colpiti dalle dure parole del nuotatore e non hanno preso bene questo suo atteggiamento, la stessa Gaia Zorzi, sorella dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è esposta in prima persona per commentare l’accaduto e gli ha lanciato a sua volta delle frecciatine in difesa della bella Lulù.

Gaia Zorzi rompe il silenzio e va contro Manuel Bortuzzo

Non sono proprio piaciute a nessuno le parole espresse da Manuel Bortuzzo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, le critiche sono arrivate come un fiume in piena, tra le persone che hanno deciso di esporsi e commentare la rottura dei due anche Gaia Zorzi che fino a oggi non aveva ancora detto nulla sui due.

La sorella di Tommaso Zorzi, amatissima dal pubblico dei social, ha proprio deciso di condividere il suo pensiero su Twitter dopo le dichiarazioni di Manuel e la ragazza ha deciso di schierarsi pienamente dalla parte della bella Lulù Selassié. Gaia ha scritto, “Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram, chissà se ora si toglie pure il tatuaggio”, poi ha continuato senza freni, “La verità è che se Lulù avesse vinto il GF Vip sarebbero stati ancora insieme”.

Una frase che in molti hanno pensato e pensano ma quasi nessuno aveva avuto il coraggio di dire, Gaia ha deciso di non tacere più e di dirlo, a conferma di questo pensiero sono arrivati infatti i commenti a supporto della tesi, tanto che uno degli utenti ha commentato le parole di Bortuzzo scrivendo “Che vergogna”. Chissà se Manuel Bortuzzo vorrà ribattere o scusarsi, oppure passerà oltre senza guardare.