Scandalo Royal Family, il principe perde la testa per la sorella di sua moglie

La famiglia reale inglese non smette mai di far parlare di sé, ultima la notizia che ha lasciato tutti senza parole, il principe innamorato di sua cognata.

Uno scaldalo davvero senza eguali, sappiamo che la famiglia reale inglese riesce sempre a stupirci, ma a volte lascia davvero con la bocca spalancata. Le vite dei reali inglesi sono da sempre tra le più chiacchierate del mondo, tra litigi, tradimenti, drammi, pettegolezzi, notizie sconvolgenti e colpi di scena senza precedenti, negli anni hanno riempito le copertine e pagine su pagine di tabloid a livello internazionale.

A Buckingham Palace non c’è mai un attimo di tregua e anche in questo caso la notizia è senza precedenti, proprio il principe è follemente invaghito della sorella di sua moglie, la famosa cognata.

Lo scandalo a Buckingham Palace

Ormai la regina Elisabetta II se n’è fatta una ragione, a palazzo non si può mai stare tranquilli, infatti proprio adesso è spuntato fuori un enorme scheletro nell’armadio, una rivelazione che il principe ha cercato di tenere segreta per moltissimo tempo, ma adesso sembra aver trovato la luce del sole, proprio lui fa scoppiare un nuovo scandalo a palazzo, innamorato follemente della cognata.

Una vicenda che ha acceso la curiosità mediatica e a far chiarezza sull’accadimento è stato proprio il magazine tedesco Revue Heute che ha deciso di portare la verità attraverso le sue pagine raccontando del reale, uno dei principali esponenti della Royal Family, innamorato della sorella di sua moglie, qualcosa da non credere, ecco di chi si tratta.

Il principe innamorato della cognata

Al centro dell’occhio del ciclone troviamo proprio il principe Carlo, stiamo parlando non di un lontano discendente, ma proprio il successore diretto alla corona d’Inghilterra, il primo figlio della regina Elisabetta ha mantenuto un segreto a lungo e adesso è uscito allo scoperto, aveva completamente perso la testa per la sorella di sua moglie, ovviamente non si tratta dell’attuale moglie, la duchessa della Cornovaglia Camilla Parker, ma della sua prima, la compianta Lady Diana.

Forse non tutti sanno che c’è una storia molto particolare che riguardo proprio l’incontro tra Diana e il principe Carlo, tanto che lui non avrebbe dovuto inizialmente sposare Diana, (e nemmeno Camilla), ebbene il papà di William e Harry, prima di fare il fatidico incontro con quella che poi diventò la principessa del popolo, sua moglie e la madre dei suoi figli, ha avuto una relazione travolgente con la sorella di Diana, Lady Sarah.

Carlo e Sarah si sono conosciuti nel 1977, quando è iniziata la loro relazione appassionata, la frequentazione dei due è proseguita per diverso tempo, ma alla fine si sono lasciati definitivamente per diverse motivazioni. A chiudere la storia d’amore è stata proprio la sorella di Diana, aveva rilasciato una scandalosa intervista in cui raccontava apertamente di aver avuto centinaia di fidanzati, qualche cosa che fede rizzare i capelli in testa alla regina e a tutta la Royal Family creando forte scalpore.

Da quel momento in poi la regina non volle più che il suo rampollo, il primo genito, discendente diretto della corona inglese continuasse a frequentarsi con la donna che aveva mostrato di essere così “frivola”, ma il problema non si pose, visto che proprio la stessa Lady Spender, sempre durante l’intervista, affermò che non avrebbe mai e poi mai sposato Carlo dicendo, “né se fosse stato spazzino né se fosse stato Re d’Inghilterra”.

Una relazione che non avrebbe mai potuto continuare, anzi fu proprio Sarah a presentare diana a Carlo e il resto è storie. Anche se i due si erano lasciati nello scandalo, in seguito hanno mantenuto ottimi rapporti.