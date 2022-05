Dramma per William e Kate, “I medici non riescono a tenerlo sotto controllo”

Preoccupazione per il principe William e momenti drammatici che persistono per la Famiglia Reale. Il duca di Cambridge suscita preoccupazione, Kate è spaventata: i medici non riescono a tenerlo sotto controllo. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

I drammi nella Royal Family inglese non hanno mai fine. Il principe William spaventa i sudditi e Kate è davvero preoccupata. I medici non sanno come fare. Spunta fuori un retroscena di cui nessuno era a conoscenza, davvero inaspettato.

Preoccupazione nel regno

Ansia e preoccupazione nel Regno Unito per il principe William. Il duca di Cambridge spaventa tutti e Kate, sua moglie, non può fare a meno di essere in pensiero per l’amore della sua vita.

Ma che cosa sta succedendo nella Royal Family? Kate e William sono sicuramente i sovrani più amati del Regno Unito. Figure istituzionali elogiate dai sudditi della monarchia inglese, sono sempre ben visti e benvoluti da tutti, non soltanto in Inghilterra, ma in tutto il mondo.

I due sono marito e moglie dal 2011 e hanno avuto tre figli George, Charlotte e Louis. Sebbene in pubblico si mostrino sempre affettuosi e sorridenti, in realtà anche la loro famiglia nasconde dei segreti.

Di recente e venuta fuori solo ora una questione privata di cui nessuno sapeva nulla. Ecco perché Kate teme per sé e la sua famiglia. Il principe William la sta spaventando.

Kate Middleton soffre per il marito

Far parte della Famglia Reale non è necessariamente una fortuna e non vuol dire essere sempre felici. Kate Middleton lo sa bene, nonostante abbia potere, ricchezza e tutto ciò che una donna potrebbe desiderare, anche lei sta attraversando un periodo molto complicato: la sua vita privata è stata sconvolta da un dramma di cui nessuno sapeva nulla e che spunta fuori solo adesso.

Il principe William sta preoccupando tutti e soprattutto lei. Ma che cosa sta succedendo al rampollo di casa Windsor? Ebbene, fonti vicine ai Cambridge hanno rivelato che il primogenito di Carlo e di Lady Diana è particolarmente irascibile e soprattutto non riesce a controllare la rabbia, i suoi sono problemi di gestione della rabbia.

Spesso scoppia manifestando degli attacchi di ira violenti che spaventano tutti. A lanciare una indiscrezione bomba è il settimanale tedesco Freizeit Woche che parla di un vero e proprio dramma clinico.

I giornalisti tedeschi hanno raccolto la testimonianza di un caro amico del principe William, tale Thomas Van Straubenzee, che più volte si è ritrovato dinanzi agli sfoghi di ira del principe.

Il compagno ha consigliato al duca di Cambridge di rivolgersi a dei medici specializzati per arrivare alla radice del problema e cercare di risolverlo, magari facendo terapia e provando a superare la rabbia repressa. Queste le parole rivolte dall’amico al marito di Kate:

“Rimettiti in sesto e fatti aiutare”.

Il duca di Cambridge pare aver seguito il consiglio del compagno e si è recato in una clinica specializzata per la cura dei disturbi del comportamento ma sembra che neanche i medici siano stati in grado di aiutarlo, nemmeno loro riescono a tenere sotto controllo il comportamento e il carattere troppo irascibile del duca di Cambridge. Kate è in ansia, teme che i suoi scatti d’ira possano, prima o poi, ritorcersi contro di sé e la sua famiglia.