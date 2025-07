Frankenstein: il ritorno tanto atteso. Nelle sale cinematografiche? No, in televisione con tante novità

Chi ama il genere fantascientifico potrà assistere a breve alle avventure del Dottor Frankenstein alle prese con la sua creatura. Ecco tutte le novità.

Chi non ha mai avuto modo di imbattersi nella figura di Frankenstein, il protagonista del romanzo gotico della scrittrice britannica Mary Shelley? Probabilmente pochi daranno una risposta negativa. Personaggio immaginario che incute timore, è entrato nell’immaginario collettivo in ambito televisivo, cinematografico e letterario.

Non tutti sanno che il protagonista è Frederick Frankenstein, un professore universitario che legge gli appunti del Dottor Victor Von Frankenstein, ovvero suo nonno, riguardo le procedure per dare vita a una creatura morta. Alla fine, dopo tante peripezie riesce nel suo intento.

Un celebre film in bianco e nero risale al 1974 e fu diretto da Mel Brooks, il quale ottenne un grande successo per via degli incassi. Solo nel 2003 fu scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti! Una vera gratificazione professionale in tutti i sensi!

Per la gioia degli appassionati del genere comico e fantascientifico, pare che sia in fase di lavorazione il progetto Very Young Frankenstein basato proprio sul film. Se ne starebbe occupando la Rete Americana FX in collaborazione proprio con Mel Brooks in qualità di produttore esecutivo.

Frankenstein, il ritorno con una nuova serie tv

Frankenstein è noto anche come il Moderno Prometeo e qualcuno tende ad andare oltre le apparenze per cogliere il vero significato del romanzo. Mary Shelley ha offerto tanti spunti di riflessione legati alla natura umana, alla creazione e alle conseguenze dell’ambizione scientifica. Il mostro inizialmente è buono, però tende a diventare malvagio a causa del rifiuto degli altri e della solitudine.

Questo esalta il pregiudizio e la mancanza di empatia nei confronti del prossimo. Inoltre la scrittrice spinge anche a valutare il rapporto con la tecnologia che spesso può sfuggire dalla volontà dell’uomo. Argomenti che da sempre affascinano il vasto pubblico e a tal proposito sul portale Deadline sono stati riportati i primi dettagli della serie tv intenta a far rivivere il mito.

Ecco tutte le novità su Very Young Frankenstein

La serie sarà scritta da Stephanie Robinson mentre la regia sarà affidata a Taika Waititi. Garrett Basch, Kevin Salter e Michael Gruskoff collaboreranno con Mel Brooks per il progetto prodotto da 20th Television. Per il momento i nomi dei membri del cast sono ancora avvolti nel manto del mistero per una scelta della produzione.

Infatti lo scopo sarebbe quello di creare la suspense fino alla presentazione del nuovo progetto, vale a dire un semplice remake ispirato al film originale. Non è chiaro nemmeno quando arriverà nelle sale cinematografiche, dunque non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito.