Black Rabbit, Jason Bateman e Jude Law insieme in una serie evento: il thriller psicologico che punta altissimo

Un nuovo progetto psicologico ambientato a New York, con due star assolute e un passato che torna a galla.

Netflix cala l’asso con un progetto che ha già attirato l’attenzione degli appassionati di thriller e serie di qualità. Si intitola Black Rabbit e riunisce sullo schermo due fuoriclasse del cinema contemporaneo: Jason Bateman e Jude Law. I due saranno i protagonisti e produttori di una limited series che promette mistero, tensione e colpi di scena.

La serie racconterà la storia di due fratelli alle prese con un segreto pericoloso, in una New York contemporanea dove il passato può bussare alla porta nei modi più imprevedibili. Bateman interpreterà uno dei protagonisti e sarà anche il regista della serie, rafforzando il suo legame con il genere dopo il successo di Ozark. Jude Law affiancherà Bateman sia davanti che dietro la macchina da presa, in qualità di produttore esecutivo con la sua compagnia Movie Famous Productions.

Un team creativo di alto livello

La sceneggiatura di Black Rabbit è affidata a Zach Baylin, già nominato agli Oscar per Una famiglia vincente – King Richard, e Kate Susman. Una coppia di autori capace di costruire trame intense, psicologicamente profonde, che scavano nei rapporti familiari e nelle zone più oscure dell’animo umano. La serie sarà prodotta da Aggregate Films, la società fondata da Bateman, insieme a Movie Famous di Law e Ben Jackson.

Secondo le prime indiscrezioni, l’ambientazione ruoterà attorno a un club esclusivo nel cuore di Manhattan, dove tutto sembra perfetto ma sotto la superficie ribollono colpe e traumi mai superati. Il focus sarà sulla tensione narrativa, costruita con ritmo lento e immagini evocative. L’atmosfera sarà cupa, quasi claustrofobica, con un’estetica che richiama le grandi produzioni noir contemporanee.

Una scommessa su qualità e star power

Non si tratta di una serie lunga: sarà una limited series, pensata come racconto autoconclusivo, con pochi episodi ma grande densità emotiva e narrativa. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi, ma Netflix punta a un rilascio per il 2026. La piattaforma ha deciso di scommettere sul talento consolidato di Bateman e sulla versatilità di Law per dare vita a un prodotto di alta qualità, pensato per un pubblico adulto ed esigente.

Il connubio tra due interpreti così carismatici e una storia fatta di segreti, famiglia e redenzione potrebbe davvero conquistare pubblico e critica. Black Rabbit nasce per essere molto più di una semplice serie thriller: è una storia di cadute e ritorni, di fratellanza e vendetta, destinata a far parlare di sé.