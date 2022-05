Ewan McGregor ha faticato a ritrovare la voce giusta di Obi-Wan in vista della serie su Kenobi

Ewan McGregor ha dichiarato di aver faticato a ritrovare la sua voce di Star Wars in vista del suo ruolo nella prossima serie di Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor ha faticato a reimparare la sua voce di Obi-Wan Kenobi in vista della prossima serie di Star Wars in uscita su Disney+. 22 anni dopo che Alec Guinness ha reso famoso Ben alias Obi-Wan Kenobi in Star Wars: Una nuova speranza del 1977, McGregor (il cui zio ha interpretato Wedge Antilles nella trilogia originale) ha fatto il suo debutto come versione giovane del personaggio ne La minaccia fantasma. Avrebbe poi interpretato il leggendario Maestro Jedi nei successivi prequel di George Lucas, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith.

La prossima serie della regista Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi, è ambientata 10 anni dopo che il protagonista ha dato per morto il suo apprendista caduto, Anakin Skywalker/Darth Vader (Hayden Christensen), ne La vendetta dei Sith. Il film segue Obi-Wan durante il suo periodo di esilio come “Ben” su Tatooine, mentre veglia su Luke Skywalker (Grant Feely) – una situazione complicata dalla banda di Inquisitori di Vader, inviati per sterminare tutti i Jedi che sono riusciti a sopravvivere all’Ordine 66.

Oltre all’Obi-Wan di McGregor e all’Anakin/Fener di Christensen, la miniserie è interpretata anche dall’Owen Lars di Joel Edgerton, dalla Beru di Bonnie Piesse, da Rupert Friend, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, O’Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Sung Kang, Indira Varma. Detto questo, sono passati 17 anni da quando il protagonista della serie ha detto “Ehilà!”.

In una recente intervista McGregor ha parlato del suo provino per Obi-Wan Kenobi sul set di The Mandalorian. Mentre cercava di immedesimarsi nel suo personaggio, l’attore si è reso conto di essere fuori allenamento e di dover fare i compiti prima dell’inizio della produzione. Ecco che cos’ha raccontato:

“Quando siamo arrivati a girare le scene vere e proprie, non avevo assolutamente la sua voce. Avevo solo una voce vaga, inglese, che sembrava quella di un insegnante di scuola o qualcosa del genere. Ma purtroppo non sembrava Alec Guinness e non sembrava Obi-Wan.

Era passato così tanto tempo che non lo sapevo più fare. Ma è stato un bene che siamo riusciti a farlo e me ne sono reso conto allora. Sette mesi dopo, quando abbiamo iniziato le riprese, avevo fatto i compiti e avevo ascoltato molto Alec Guinness, e ora è tornato”.

Oltre a essersi dimostrato un interprete formidabile grazie a film come Trainspotting del 1996, uno dei motivi per cui McGregor è stato scritturato per il ruolo di Obi-Wan decenni fa è la sua somiglianza con Guinness, che McGregor ha preso al volo. In passato l’attore ha raccontato di aver studiato la voce e i modi di Guinness nella trilogia originale di Guerre Stellari per poterne ricavare la sua interpretazione.

In mezzo a una quantità enorme di pressioni, McGregor è riuscito a produrre molto più di un’impressione, rendendo il ruolo suo e altrettanto iconico. Mentre ha prestato la sua voce a Star Wars: Il risveglio della Forza e a Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Obi-Wan Kenobi segna la prima volta che McGregor incarna il suo Maestro Jedi dopo La vendetta dei Sith.

LEGGI ANCHE-> Obi-Wan Kenobi, abbiamo il trailer completo, è il ritorno di Darth Vader

Il trailer più recente di Obi-Wan Kenobi mostra Obi-Wan che dice allo zio Owen: “Quando arriverà il momento, dovrà essere addestrato”. Basandosi solo su questa frase, è sicuro che la voce di McGregor nella serie sarà ancora più simile a quella di Guinness nei film originali. Studiare l’interpretazione del suo predecessore e guardare l’intera saga degli Skywalker per prepararsi a interpretare Obi-Wan Kenobi è stata senza dubbio un’esperienza nostalgica per McGregor.

Nonostante il suo Obi-Wan sia la versione definitiva per coloro che sono cresciuti con i prequel, i fan di Star Wars apprezzeranno sicuramente la sua diligenza e il suo rispetto per la continuità quando Obi-Wan Kenobi debutterà con i primi due episodi su Disney+ il 27 maggio.