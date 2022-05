Scoop Alba Parietti, la passione travolgente proprio con lui. Si parla di qualcosa di grosso

Alba Parietti esce allo scoperto, o quasi, la bellissima showgirl sembra aver ritrovato l’amore proprio con lui e dalle indiscrezioni qualcosa di grosso bolle in pentola.

Alba Parietti ha fatto davvero la storia della televisione del nostro paese, una delle showgirl più belle di sempre e talentuose, si è costruita una carriera di grande successo non solo grazie alla sua bellezza mozzafiato, ma anche per quel suo carisma e quella tempra invidiabili e uniche.

Nel tempo ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con il mondo della televisione anche se ha deciso di allontanarsi graduatamente per prendersi più tempo per se stessa e, nonostante stentiate a crederci, Alba è una magnifica 60enne, l’avanzare degli anni giustamente non le ha mai tolto la Joie de Vivre.

Infatti nuove indiscrezioni la vedono in un nuovo periodo della sua vita, è arrivato il cambiamento. Alcune immagini testimoniano questa sua nuova vita che lascia letteralmente increduli moltissimi dei suoi appassionati fan, ma non solo loro.

Alba Parietti al centro dello scandalo

Alba Parietti è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica anche per le sue numerose e curiosissime relazioni che ha intrapreso nel corso della sua vita, tra queste impossibile dimenticarsi la storia con Christopher Lambert, in seguito con il finanziere Jody Vender e poi con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e con Cristiano De André.

Si può dire che tutte queste siano state delle storia d’amore mordi tra serie e più frivole per la bellissima showgirl, ma la relazione che per lei è stata parte fondamentale della sua vita è sicuramente quella che ha avuto con l’attore Franco Oppini.

I due dopo essersi conosciuti non si sono più lasciati e nel 1981 hanno deciso di convolare a nozze, dal loro amore è nato il figlio, che a oggi conosciamo tutti, il famosissimo noto Francesco Maria Oppini. Tra Alba e franco, purtroppo però non ha funzionato e i due si sono separati nel 1990 ufficializzando il divorzio nel 1997, questo a seguito del tradimento da parte di Alba che al tempo aveva iniziato una relazione con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga.

Alba è sempre stata una donna innamorata dell’amore, e proprio da ultime indiscrezioni sembra che si sia nuovamente riaccesa la fiamma della passione e le foto non lasciano nulla all’immaginazione.

Il nuovo amore a 60 anni per Alba Parietti

Nuovamente al centro della curiosità e dell’attenzione mediatica, Alba Parietti sembra aver ritrovato l’amore focoso a 60 anni, da quanto riportato dalle fonti sembrerebbe che nuovo amore della regina della televisione italiana sia un manager romano, una persona estremamente distante al mondo della televisione e soprattutto dei riflettori.

Il manager che ha rubato il cuore di Alba

Da quello che ormai serpeggia tra i vari rumors che circolano in rete e da quello che abbiamo scoperto dal settimanale Chi, l’uomo che avrebbe letteralmente stregato e rubato il cuore della bella Alba si chiama Fabio Adami, un uomo molto affascinante con la passione per lo sport.

Questa relazione non sembra una toccata e fuga, tanto che parrebbe che Alba abbia presentato il nuovo amore anche al figlio Francesco, quindi una cosa seria, da quello che si vocifera, si sta addirittura parlando di nozze. Per ora non ci sono conferme ufficiali ma siamo estremamente elettrizzati di scoprire di più, oltre a essere molto felici per la bellissima Alba.