The Bear 4: il ritorno in cucina più atteso promette caos, cuore e vendetta culinaria

Carmy e il team affrontano nuove sfide economiche e personali in dieci episodi che non risparmiano tensione né emozioni

La quarta stagione di The Bear è ufficialmente alle porte: FX ha annunciato che tutti i dieci episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 25 giugno 2025 alle 20:00 ET / 17:00 PT, su FX su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ (via Star) in Italia.

Le riprese sono iniziate nel febbraio 2024 e si sono concluse nei primi mesi del 2025, con alcune scene girate contemporaneamente alla stagione 3 e mandate a completamento in un secondo momento . Il cast principale ritorna al completo: Jeremy Allen White (Carmy), Ayo Edebiri (Sydney), Ebon Moss‑Bachrach (Richie) e gli altri membri fissi e ricorrenti della squadra, tra cui Jamie Lee Curtis nel ruolo di Donna Berzatto .

La stagione riprenderà dal cliffhanger provocato dalla recensione ambigua del Chicago Tribune: se i commenti del giornale si riveleranno negativi, il finanziatore Jimmy (Oliver Platt) minaccia di ritirare il sostegno economico al ristorante . Carmy e Sydney dovranno quindi far quadrare i conti, mantenere clienti e qualità ai massimi livelli, e allo stesso tempo gestire dinamiche interne tese e rivelazioni personali.

Il nuovo teaser, pubblicato il 20 maggio 2025, anticipa un matrimonio in famiglia – con la complicità di Donna Berzatto – e varie tensioni legate ai ruoli, al potere e all’identità individuale all’interno della crew. Sydney, in particolare, sarà alle prese con la decisione di restare al Bear oppure accettare un’offerta professionale in un altro ristorante .

Cast consolidato e nuove responsabilità creative

Accanto ai protagonisti, torneranno Abby Elliott (Natalie/Sugar), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón‑Zayas (Tina), Matty Matheson (Neil Fak), Molly Gordon e Jamie Lee Curtis. Novità: Ayo Edebiri e Lionel Boyce firmano insieme la sceneggiatura di un episodio, confermando che talenti interni stanno assumendo ruoli creativi anche dietro le quinte .

Lo show, creato da Christopher Storer con Joanna Calo come co‑showrunner, manterrà il suo stile inconfondibile: intensità visiva, ritmo serrato, cucina come metafora di vita, lavoro e famiglia. Le ambientazioni di Chicago rimangono centrali, simbolo della comunità resilient e del modo autentico di vivere i traumi collettivi .

Attese altissime (e qualche scetticismo)

Dopo un terzo capitolo accolto con emozione ma anche critiche per momenti ripetitivi, la quarta stagione arriva con la promessa di chiudere le storyline principali in modo soddisfacente. I fan si interrogano su quanto equilibrio tra calore emotivo e caos da cucina riuscirà a mantenere la serie, ma il messaggio è chiaro: The Bear non si accontenta di intrattenere, ma vuole chiudere un cerchio narrativo e umano. La quarta stagione di The Bear sarà disponibile il 25 giugno 2025, con tutti e dieci gli episodi rilasciati insieme. Un finale potenzialmente epico, tra caos in cucina, crisi economiche, sentimenti e rivelazioni culturali. Prepariamoci a una chiusura intensa, che potrebbe diventare un vero banco di prova per Carmy, Sydney e l’intero team. Non perdetelo: la cucina non è mai stata così emozionante.