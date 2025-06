Ballerina, una John Wick sulle punte che non risparmia nessuno | Recensione

**ATTENZIONE SPOILER**

Lo spin-off che racconta come anche una ballerina di danza classica può trasformarsi nel tuo peggiore incubo.

La protagonista di Ballerina è Eve Macarro che, dopo essersi vista uccidere il padre davanti ai propri occhi, decide di dedicare la sua intera vita alla vendetta. Eve dice addio alla sua infanzia e decide di imparare l’arte del balletto e dell’uccidere alla Ruska Roma. Diventa così un’eccellente ballerina e una provetta assassina pronta a tutto pur di vendicare l’omicidio di suo padre.

La sua sete di vendetta spingerà Eve a scontrarsi con potenti assassini di tutto il mondo e la giovane ragazza dovrà fare i conti anche con il famigerato Baba Yaga, ovvero l’Uomo Nero. Altri non è che John Wick, l’assassino più temuto e spietato di sempre. Alla fine Eve riuscirà a prendersi la sua vendetta e ad eliminare chi le ha ucciso il padre quando era solo una bambina?

Ballerina è un film uscito lo scorso 12 giugno e diretto da Len Wiseman e si tratta di uno spin-off della saga di John Wick ambientato tra il terzo e il quarto capitolo. Nonostante i due registi siano diversi, Chad Stahelski per la saga di John Wick e Len Wiseman per Ballerina, i quattro capitoli e questo spin-off sono ben collegati sia da un punto di vista storico che scenografico.

I combattimenti, le ambientazioni, le inquadrature e le musiche che accompagnano le scene più cruente sono in perfetto stile John Wick e questo spin-off non ha nulla da invidiare alla saga principale da cui si snoda la storia di Eve. Adrenalina allo stato puro con, però, quel tocco di femminilità sensuale ma anche aggraziata che solo una ballerina di danza classica sa avere.

Ballerina, una storia parallela ben riuscita

La storia di Eve Macarro, giovane ragazza interpretata da Ana de Armas (attrice nota per film come Knock, Knock e Ghosted), è coinvolgente e ricca di colpi di scena. Il film inizia con la sua infanzia e di come assiste in prima persona all’uccisione del proprio padre. Questo le farà crescere dentro di sé una rabbia vendicativa che la porterà a spingersi oltre i suoi limiti pur di raggiungere il suo obiettivo. Così come John Wick, interpretato Keanu Reeves, (attore noto per film come Speed e la saga di Matrix) ritorna nel mondo degli assassini dopo che gli hanno portato via tutto quello che amava (la moglie e il suo ultimo regalo per lui, un cucciolo di cane), Eve Macarro entra in questo giro infernale perché le hanno ucciso il padre (dopo che la madre era già morta da diversi anni).

Ballerina è ambientato tra gli avvenimenti visti in John Wick 3-Parabellum e in John Wick 4, infatti è stata rifatta e ampliata la scena che vediamo nel terzo capitolo diretto da Chad Stahelski che mostra quando John Wick si reca alla Ruska Roma per proseguire con la sua missione. In quest’occasione, il Baba Yaga ed Eve si incontrano e si scambiano alcune battute significative. Questo non sarà il loro unico incontro perché, alla fine, Eve dovrà scontrarsi anche con lui.

Il futuro dell’universo di John Wick

Ballerina non è l’unico spin-off della saga di John Wick e, infatti, nel 2023 è uscita anche una miniserie intitolata The Continental e composta da tre episodi diretti da Albert Hughes (episodi 1 e 3) e Charlotte Brändström (episodio 2). Questa serie tv ha il ruolo di prequel della trama generale, perché narra le vicende di come Winston Scott (interpretato da Colin Woodell qui, mentre da Ian McShane nei quattro titoli John Wick) è diventato il direttore dell’hotel Continental di New York. Nonostante tappi qualche buco di trama passata, questo spin-off non ha entusiasmato molto la critica come, invece, ha fatto Ballerina.

La tradizione slava è più volte riportata nella saga di John Wick, a cominciare dal fatto che lui stesso viene definito come Baba Yaga (Uomo Nero). Questa figura non teme nessuno e porta a termine la sua missione senza nessuna eccezione uccidendo chiunque gli si pari davanti. In Ballerina, invece, Eve viene associata alla Kikimora: altra figura mitologica slava femminile che può essere sia benevola che malevola in base alla situazione. Infatti la Kikimora può proteggere qualcuno anche a costo della sua vita, mentre il Baba Yaga è solo perfido. Non si sa ancora se la storia di John Wick continuerà con un quinto capitolo, dato che in John Wick 4 viene ucciso. Potrebbe ritornare dal regno dei morti sorprendendoci tutti oppure restare in pace con la sua defunta moglie.

Potremmo, invece, rivedere Eve e scoprire che cosa deciderà di fare della sua vita ora che ha ottenuto la sua vendetta. Il finale di Ballerina lascia comunque molte porte aperte (anche se si conclude con un portone chiuso) e la canzone di coda del gruppo gothic metal Evanescence (Fight Like A Girl) dà quella botta finale di adrenalina per farti entrare ancora più dentro questo film sorprendentemente spettacolare. Se pensi che avere una protagonista femminile in una pellicola in perfetto stile John Wick sia noioso o fuori luogo, devi essere pronto a ricrederti perché Ballerina non ha nulla da invidiare alla saga principale.