Miami Vice torna al cinema | Svelati i nuovi protagonisti: due star pronte a riscrivere il mito

Il reboot dell’iconico franchise anni ’80 prende forma con un cast di alto livello e una produzione ambiziosa

Il ritorno di Miami Vice è ormai realtà e il progetto inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Dopo mesi di indiscrezioni, sono stati finalmente annunciati i due protagonisti del reboot: Austin Butler e Michael B. Jordan. Due nomi di primo piano del cinema contemporaneo, chiamati a raccogliere l’eredità di uno dei franchise più iconici degli anni ’80.

Il film, intitolato “Miami Vice ’85”, punta a riportare sul grande schermo l’atmosfera unica della serie originale, rilanciando un immaginario che ha segnato profondamente la cultura pop. L’operazione si presenta fin da subito come una delle più ambiziose degli ultimi anni, con l’obiettivo di unire nostalgia e innovazione.

Due protagonisti per rilanciare un’icona della cultura pop

Nel nuovo film, Austin Butler interpreterà Sonny Crockett, mentre Michael B. Jordan vestirà i panni di Rico Tubbs. Si tratta di due personaggi storici, resi celebri dalla serie televisiva creata da Anthony Yerkovich e successivamente portati al cinema nel 2006.

La scelta del cast riflette una strategia precisa: affidare il reboot a due attori nel pieno della loro carriera, capaci di garantire sia carisma che credibilità. Michael B. Jordan, reduce da un periodo particolarmente positivo, ha consolidato la sua posizione a Hollywood non solo come attore, ma anche come regista e produttore. Austin Butler, invece, si è affermato come uno degli interpreti più versatili della sua generazione, grazie a collaborazioni con registi di primo piano e a ruoli sempre più complessi.

Il loro coinvolgimento rappresenta uno degli elementi chiave del progetto, destinato a catturare l’attenzione sia del pubblico storico sia delle nuove generazioni.

Produzione ambiziosa e ritorno alle atmosfere anni ’80

A guidare il reboot troviamo Joseph Kosinski, regista già apprezzato per Top Gun: Maverick, affiancato alla sceneggiatura da Dan Gilroy. Una coppia creativa che lascia intuire un approccio visivo e narrativo di alto livello, capace di valorizzare al massimo il potenziale del franchise.

Il film si ispira direttamente all’ambientazione originale, riportando lo spettatore nella Miami degli anni ’80, tra lusso, criminalità e contraddizioni sociali. Un contesto che ha contribuito a rendere la serie un punto di riferimento per stile e immaginario, e che verrà reinterpretato in chiave contemporanea.

Le riprese inizieranno entro la fine del 2026 e il progetto sarà realizzato anche per il formato IMAX, a conferma di un investimento produttivo significativo. L’uscita è già fissata per il 6 agosto 2027, con Universal intenzionata a riportare in sala un titolo capace di lasciare nuovamente il segno.

Il reboot di Miami Vice si inserisce in un trend sempre più diffuso, quello di rivisitare grandi classici del passato per adattarli al pubblico di oggi. La vera sfida sarà riuscire a mantenere l’identità originale, introducendo al tempo stesso elementi nuovi e rilevanti.

Con un cast solido e una direzione creativa ambiziosa, il film si prepara a diventare uno dei progetti più seguiti dei prossimi anni. Resta ora da vedere se questa nuova versione riuscirà davvero a conquistare il pubblico e a riscrivere, ancora una volta, la storia di un’icona intramontabile.