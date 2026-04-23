Harry Potter secondo Radcliffe | Il protagonista cambia idea sui film: ecco quello che non gli è piaciuto

L’attore rilegge la saga con occhi diversi e rivela preferenze inaspettate tra i capitoli

Daniel Radcliffe torna a parlare della saga di Harry Potter, offrendo uno sguardo intimo e sorprendentemente sincero su un’esperienza che ha segnato la sua vita e la sua carriera. A distanza di anni dalla fine del franchise, l’attore riflette su come il tempo abbia modificato il suo rapporto con quei film, trasformando ricordi, emozioni e giudizi personali.

Non si tratta solo di una valutazione artistica, ma di un confronto diretto con il proprio passato. Cresciuto letteralmente davanti alla macchina da presa, Radcliffe oggi osserva quelle immagini con una consapevolezza nuova, spesso distante da quella che aveva durante le riprese. Il risultato è una rilettura che mescola nostalgia, imbarazzo e affetto, offrendo una prospettiva diversa anche per i fan della saga.

Un rapporto complesso con il passato

Guardare i film di Harry Potter non è mai stato semplice per Radcliffe. In più occasioni ha raccontato di aver evitato a lungo di rivedere le sue interpretazioni, soprattutto quelle adolescenziali, percepite come troppo legate a una fase della vita difficile da rielaborare. Oggi però qualcosa è cambiato: il tempo ha reso quelle immagini più leggere, quasi tenere.

L’attore ha spiegato come il suo giudizio si sia trasformato nel corso degli anni. Se da giovane provava disagio nel rivedere i primi film, ora li considera più indulgentemente, mentre l’imbarazzo si è spostato verso le performance della tarda adolescenza. Un paradosso che racconta molto della crescita personale e di come ogni fase della carriera venga reinterpretata con occhi diversi.

Il film migliore e quello più criticato

Quando si tratta di scegliere il suo capitolo preferito, Radcliffe non ha dubbi: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 è il film che più lo rappresenta. Una scelta che riflette anche la maturità raggiunta nel finale della saga, dove interpretazione e consapevolezza si incontrano in modo più solido. Accanto a questo, sorprende la rivalutazione di Harry Potter e il Calice di Fuoco, indicato come uno dei suoi preferiti nonostante in passato non fosse tra i più amati.

Sul fronte opposto, l’attore ha espresso qualche riserva su Harry Potter e il Principe Mezzosangue, precisando però che il giudizio riguarda soprattutto la sua performance e non la qualità complessiva del film. Una distinzione importante, che conferma quanto il suo sguardo sia influenzato più dall’esperienza personale che da un’analisi puramente tecnica.

Tra i ricordi positivi, Radcliffe ha citato anche La Camera dei Segreti, sottolineando il fascino di elementi iconici come il basilisco. Allo stesso tempo, ha riconosciuto quanto le preferenze possano cambiare nel tempo, anche per chi ha vissuto in prima persona ogni momento della saga. Oggi, con una carriera ormai indipendente dal ruolo che lo ha reso celebre, l’attore guarda a quel passato con maggiore distacco, lasciando spazio a nuove prospettive e, forse, a un pubblico che potrà riscoprire la storia senza il peso del suo sguardo diretto.