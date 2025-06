The Sandman 2: il regno dei sogni precipita nell’inferno per un’ultima resa dei conti

Nel trailer finale, Morpheus torna all’Inferno per salvare la sua amata e sfida i confini del suo regno eterno

La seconda stagione di The Sandman, adattamento live‑action della celebre graphic novel di Neil Gaiman, si annuncia come un’epopea apocalittica. Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale che mostra Dream – interpretato da Tom Sturridge – mentre affronta un inferno scatenato, pronto a tutto pur di salvare la sua amata Nada da dannazione eterna .

Il teaser è un vortice visivo e narrativo, con l’ambientazione infernale che serve da sfondo alla riunione tempestosa tra gli Eterni: Destiny, Death, Despair, Desire e Delirium. Il clima è teso, pronto a esplodere: Morpheus ha reclamato troppo, e ora le conseguenze lo braccano .

Dal regno dei sogni all’abisso infernale, tutto converge sull’ultimo grande scontro: Morpheus dovrà riscattare il suo passato e affrontare la minaccia personale – e cosmica – derivante dall’aver sconvolto l’ordine naturale.

Un destino tremendo tra gli Eterni

L’inizio della stagione 2 si annuncia come un doloroso confronto familiare. Gli Eterni si riuniscono, probabilmente convocati da Destiny, per fare il punto su cosa significhi mura infrante e responsabilità divine. Dream è costretto a vedersela con i suoi fratelli e sorelle, dove ogni scelta avrà un peso immortale .

La colpa, l’espiazione, ma anche la solidarietà tra entità eterne: nel finale in due volumi (6 + 5 episodi) l’equilibrio tra i Sette è a rischio, e Morpheus dovrà dimostrare se continuerà a essere un autore della narrazione o il suo antagonista principale .

Viaggio nell’Inferno e guerra cosmica

Il trailer mostra il regno infernale in tutta la sua brutalità, con Lucifer (Gwendoline Christie) pronta a combattere Morpheus. La posta in gioco non è solo personale, ma l’equilibrio tra i regni – il Waking World, il Dreaming e l’Inferno – rischia il collasso. Il percorso di redenzione prevede un alleanza tra antagonisti e alleati: Death, Destiny, Despair e gli altri si mobiliteranno per sostenere Dream nel tentativo di riportare Nada nel regno dei vivi, restituendo dignità e ordine al suo regno saccheggiato .

Gli arcani adattamenti di Season of Mists e Brief Lives si intrecciano con episodi autoconclusivi come A Midsummer Night’s Dream e The Song of Orpheus, promettendo un mix tra epica cosmica e riflessione esistenziale. Un viaggio che si annuncia intenso, diviso in due atti: Volume 1 arriva su Netflix il 3 luglio 2025, mentre il Volume 2 segue il 24 luglio 2025, con un bonus conclusivo il 31 luglio. La serie, già annunciata come ultima, si propone di chiudere in bellezza: tra inferno, familiari scontri e redenzione, Dream affronterà il suo ultimo, definitivo capitolo. Non mancate: l’oscurità vi aspetta.