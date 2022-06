Striscia la Notizia, rissa in diretta: shock per Gerry Scotti

A Striscia la notizia è accaduto qualcosa di inaspettato tanto da far restare completamente sconvolto Gerry Scotti, per quanto accaduto, una rissa in diretta.

Striscia la Notizia, il celebre Tg satirico di Canale 5 di Antonio Ricci, va in onda dal 1988, è infatti uno dei programmi più longevi di Mediaset. Da anni intrattiene il pubblico con i suoi servizi. Molte volte vengono affrontate tematiche importanti, ma altre volte la trasmissione si rivolge verso argomenti più leggeri. Basta pensare alle tante rubriche realizzate negli anni. Come Spettegules, Fatti e Rifatti e la indimenticabile I Nuovi Mostri.

Proprio quest’ultima è la rubrica che riesce a interesse sempre di più il pubblico. Di recente, in una delle ultime puntate de I Nuovi Mostri, è finita proprio Michelle Hunziker sotto i riflettori. Alla visione del servizio, il pubblico è rimasto veramente sconvolto da ciò che ha visto. E, anche lo stesso Gerry Scotti, non è riuscito a trattenersi. Ecco cosa è successo di così sconvolgente.

Il Tg satirico Striscia la notizia va in onda nella fascia preserale quotidiana tutti i giorni. I conduttori sono sempre in coppia, e variano molto spesso. Il cast e poi formato dal Gabibbo, dalle veline e dagli inviati. Tra gli inviati più classici che siamo soliti vedere ormai da tanto tempo non possiamo non nominare Militello, Valerio Staffelli, Luca Abete e Vittorio Brumotti.

Gerry Scotti senza parole

Tante volte capita ed è già capitato in passato che gli inviati di Striscia abbiano dovuto affrontare situazioni difficili con persone che hanno avuto comportamenti molto aggressivi. Ci sono poi dei momenti di leggerezza nella trasmissione, soprattutto quando va in onda la rubrica I nuovi mostri. In una delle scorse puntate, nella rubrica, è stata protagonista proprio Michelle Hunziker che per altro è una delle conduttrici storiche del programma.

La conduttrice, la quale ha preso le redini della trasmissione affiancando Gerry Scotti, ha sconvolto tutti. La Hunziker ha imitato l’inviata sicula Stefania Petyx. Nel video vediamo Michelle, vestita esattamente come la Petyx, accusare un determinato signore. “Vedo una persona che non segue la norma, è da condannare in maniera netta”. In seguito Gerry Scotti fa una precisa domanda. “Cosa fa? Racket, estorsione? Riciclaggio?”.

Michelle Hunziker ha continuato chiedendo al signore se lui segue la norma e su questa domanda l’uomo ha risposto in modo molto sprezzante. Dopo il suo commento, la conduttrice nei panni della Petyx, ha iniziato a colpire il signore utilizzando il finto cane. Una situazione che non è passata di certo inosservata e che ha sorpreso il pubblico di Striscia.

Una scena che ha scioccato tutti i presenti in studio e da casa. Tant’è vero che è finita direttamente nella classifica de I nuovi mostri, proprio per l’atteggiamento adottato dalla conduttrice del Tg satirico.