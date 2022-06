“Quel programma non andrebbe più fatto”: Maria De Filippi rischia grosso

Maria De Filippi clamorosamente sotto attacco, una cosa inaspettata per i fan che ha lasciato tutti stupiti. Ecco cosa sappiamo.

La regina di Mediaset, Maria De Filippi, è stata presa di mira. Uno dei programmi della conduttrice è stato aspramente criticato. Ecco nei dettagli di cosa si tratta. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, qualche concorrente ha parlato di uno dei famosissimi programmi di Mediaset condotti da Maria De Filippi, avendo molte cose da dire al riguardo.

Non è la prima volta che dalla casa del Grande Fratello vengono mosse delle critiche all’esterno rivolte ad altri personaggi famosi appartenenti a trasmissioni diverse, e ovviamente, ci sono state delle ripercussioni abbastanza importanti. Ci sono state anche occasioni in cui, i diretti interessati, hanno poi avanzato delle querele nei confronti del reality.

È proprio questa la ragione per cui la produzione prova sempre a non mandare in onda i momenti in cui si parla di altri show. Saprete senz’altro che, durante il Grande Fratello Vip, le telecamere cambiano molto spesso inquadratura. Le riprese si spostano altrove quando i concorrenti stanno affrontando quei discorsi così particolari.

Maria De Filippi commenta

La regia del GF è, come abbiamo detto, sempre molto attenta a nascondere determinati punti e momenti del programma, eppure non sempre la produzione del Grande Fratello Vip riesce nel suo intento. Una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia, ha fatto dei commenti inerenti alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La concorrente in questione ha effettivamente partecipato al programma della De Filippi e ha però pronunciato delle parole non del tutto piacevoli.

Come riportato da piudonna, Sophie Codegoni, lei è la concorrente al centro della discussione relativa a Uomini e donne non è stata molto clemente nei confronti della trasmissione. La concorrente del GfVip 6 è stata una delle troniste più chiacchierate del dating show di Canale 5. Sophie ha respinto tanti corteggiatori, alla fine ha scelto Matteo Ranieri. Ma, con il ragazzo, la relazione non è durata molto.

Quando Sophie si trovava in nomination, il pubblico avrebbe potuto decretare la fine della sua esperienza all’interno della casa dalla porta rossa. Nel mentre si trovava a chiacchierare con le sorelle Selassiè, ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti. Jessica Selassiè fa un osservazione molto particolare.

“Speriamo che non esce Sophie, guarda. Lei vuole un sacco rimanere. Anche perché questa estate mi ha detto che, tipo, lei ha ricevuto un sacco di odio per questa relazione con questo tizio che non ha funzionato, tipo ‘ammazzeremo tuo fratello’”. Dopo queste parole, a rispondere è Clarissa che ribatte con un commento drastico.

“Infatti è per questo che, secondo me, quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Non andrebbe più fatto. Ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutti”. Si è trattato di un attacco molto pesante nei confronti della trasmissione di Maria De Filippi.