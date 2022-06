Sapete chi è la ragazza con la sigaretta? Oggi è un volto noto della televisione

Non è la prima volta che saltano fuori fotografie del passato che ritraggono un volto noto del mondo dello spettacolo e di solito sia da parte dei magazine che da parte del pubblico i personaggi famosi attirano costantemente l’attenzione del pubblico anche rispetto al loro passato da giovanissimi.

In particolar modo c’è molta attenzione anche attorno a quelle che sono foto, video, immagini che possano svelare cosa si nasconde nel passato dei personaggi famosi.

Dalla RAI a Mediaset , senza distinzione di rete nel corso degli anni sono molti i personaggi che hanno trovato il consenso del pubblico e ovviamente hanno attirato la curiosità sul loro passato. Come è capitato anche per la protagonista della fotografia che vi proponiamo, era molto giovane ma tutti la conoscono e oggi fa parte del palinsesto televisivo quotidiano della RAI. Parliamo di una delle signore della televisione, che nel tempo è riuscita anche ad assumere un ruolo molto importante all’interno della rete ammiraglia. Se siete attenti nel notare i tratti somatici potreste anche riconoscerla per alcuni dettagli.

Serena Bortone, ecco chi è la protagonista della foto

Serena Bortone è oggi una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Serena ad oggi conduce ‘Oggi è un altro giorno’, rotocalco della striscia quotidiana che si occupa di raccontare la vita di altri personaggi famosi.

La conduttrice ha iniziato lavorando nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989 per poi proseguire nella squadra di altre trasmissioni televisive: Avanzi e Ultimo minuto format di docufiction. Nel 1994 ha poi collaborato nel programma di inchiesta Mi manda Lubrano (diventato poi Mi manda Raitre) diventando l’anno seguente inviata per i collegamenti in diretta.

Dal 1998 ha cominciato la sua esperienza come giornalista politica: fu inviata e autrice per TeleCamere e nel 2006 ne divenne anche la conduttrice. Tra il 2000 e il 2001 ha realizzato dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 è tornata alle inchieste di Mi manda Raitre come autrice per poi contribuire all’ideazione del format del programma di seconda serata Tatami.

Dal 2010 è autrice della prima edizione di Agorà dove ha ricoperto anche il ruolo di inviata seguendo le elezioni presidenziali francesi del 2012 e quelle americane del 2014. Nel 2016 è stata ideatrice e conduttrice di due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, dal titolo “Tutti salvi per amore”, in onda in seconda serata su Rai 3.

In generale la carriera di Serena Bortone da tempo conta tantissime esperienze nel mondo della televisione che le hanno dato anche modo di maturare delle qualità importanti soprattutto per quanto riguarda il mondo della conduzione. Questa una sua testimonianza al riguardo: “Abbiamo sperimentato come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando”.

Un’altra dichiarazione di Bortone sulla sua carriera verteva sulla politica e queste sono state le sue parole in merito: “Occuparmi di politica? Io non vivo mai nel passato – le parole di Serena – e comunque di politica continuo ad occuparmi. Peraltro la politica non è solo intervistare i politici, ma è anche il racconto della contemporaneità”.