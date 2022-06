Principe William, uno sgarbo terribile ai genitori di Kate, i due sono inferociti

Il principe William ultimamente sta vivendo nell’occhio del ciclone e ancora una volta si trova in mezzo alla polemica per uno sgarbo terribile fatto nei confronti dei genitori della moglie, questa volta Kate non perdona.

Nuove notizie dal principe William lasciano tutti senza parole, la sua decisione drastica sconvolge la moglie Kate Middleton e fa infuriare i genitori della donna proprio perché li vede coinvolti, da parte di William è davvero un terribile smacco nei confronti dei suoceri.

Un gesto che ha lasciato senza parole non soltanto i sudditi che non si saprebbero mai aspettati da uno dei componenti della famiglia reale, tra i più amati, proprio una cosa di questo tipo, ma ha rivelato un cuore di ghiaccio che ha lasciato senza parole.

Il gesto che ha compito ha colpito dritto nel profondo e proprio la duchessa di Cambridge non l’ha accolto molto bene rimanendoci veramente male, proprio perché è andato a colpire la famiglia della donna, la Royal Family è rimasta di sale.

Il gesto glaciale del principe William

Il gesto di William ha davvero lasciato sua moglie Kate profondamente amareggiata, ecco che cos’ha fatto il rampollo di casa Windsor.

Forse non tutti sanno che i genitori di Kate Middleton, rispettivamente Carole Elizabeth e Michael Middleton, in passato come lavoro facevano gli assistenti di volo, ma decisero di stravolgere completamente la loro vita costruendo un’azienda che si occupa ancora oggi di allestire feste, si chiama la Party Pieces, questa scelta li ha datti diventare miliardari e ancora adesso è la loro fortuna, era solo un piccolo negozietto.

Proprio con gli importanti guadagni realizzati con la loro impresa hanno potuto garantire un futuro stabile assicurando a Kate e i suoi fratelli un’istruzione di altissimo livello, infatti i giovani Middleton hanno tutti studiato in scuole prestigiose e hanno potuto frequentare le più esclusive università del regno Unito.

Infatti, come sappiamo molto bene, è stato proprio in un collegio privato, il Saint Andrews, che Kate ha conosciuto il suo principe azzurro, nel vero senso della parola, William, un incontro che li ha resi la coppia che adesso noi tutti conosciamo, tuttavia il primogenito di Carlo e Lady Diana ha fatto un vero e proprio sgarbo ai suoceri e Kate non l’ha presa per niente bene.

I genitori di Kate sono furiosi

Veniamo a scoprire che proprio William ha preso una decisione che ha lasciato i genitori di Kate senza parole, proprio lui ha dovuto comunicare ai suoceri di non essere stati inviati a una festa privata organizzata in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, eppure solitamente i genitori della duchessa di Cambridge sono sempre molto vicini alla coppia, trascorrono tanto tempo insieme e sono parte attiva della famiglia.

In questa occasione invece la decisione è stata irremovibile e pare che a mettere alle strette William sia stato proprio il padre, Carlo insieme alla nonna del giovane, niente di meno che sua maestà la regina Elisabetta.

La domanda che è subito sorta spontanea è come mai proprio in questa occasione i Middleton sono stati completamente esclusi da un evento della Royal Family, ma sembra che ci sia un retroscena inaspettato, infatti fonti vicine alla famiglia dicono che proprio il principe Carlo sia adirato con i genitori di Kate.

Questo perché la mamma della nuora sembra essere particolarmente egocentrica, ma quello che più lo infastidisce è che abbia tenuto lontano i suoi nipoti. A corte quindi si mormora che i rapporti tra consuoceri non siano proprio buoni, ma nessuno si aspettava uno sgarbo tanto pesante dei confronti dei Middleton, di cui si è preso tutta la responsabilità William, una situazione che ha veramente deluso Kate.