Isola dei Famosi, durissimo colpo il naufrago deve abbandonare. Arrivano provvedimenti

Proprio uno dei naufraghi tra i più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha infranto le regole, adesso qualcun altro prenderà il suo posto dopo l’ammonizione da parte della produzione.

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi non smette di stupire nemmeno per un attino e i colpi di scena si susseguono, proprio negli scorsi giorni uno dei naufraghi l’ha fatta grossa e subito dalla produzione del reality è arrivata la severa ammonizione. La situazione che è andata verificandosi è davvero inaspettata, adesso qualcuno dovrà prendere il suo posto.

Il naufrago subisce il severo provvedimento

Proprio uno dei concorrenti tra i più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi è costretto a subire il duro ammonimento da parte della produzione del programma più seguito di Canale 5, si tratta proprio di Luca Daffrè, che tra l’altro ha preso parte alla trasmissione di grande successo condotta da Ilary Blasi, da pochissimo.

Proprio lui, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ricevuto una lettera inaspettata, quando le sue compagne di avventura gliel’hanno letta lui è rimasto davvero sconcertato. Nonostante i tentativi di giustificarsi di Luca Daffrè non c’è stato assolutamente nulla da fare, adesso un altro dovrà prendere il suo posto. Ecco i dettagli dell’accadimento, il retroscena è davvero incredibile a dimostrazione che all’Isola può davvero succedere di tutto.

Il retroscena che inchioda Luca Daffrè

Tutto è successo durante una delle puntate del daytime del programma e quello che è andato in onda è stato al quanto inaspettato, inoltre è stato registrato da alcuni utenti che hanno poi pubblicato il video sui propri social Twitter dove viene palesemente mostrata la scena.

Quello che è accaduto è molto semplice, i naufraghi hanno ricevuto una lettera particolarmente spiacevole in cui veniva spiegato chiaramente l’accaduto he ha messo in difficoltà Daffrè, nel testo veniva citato un episodio in particolare avvenuto nei giorni precedenti dove proprio Luca Daffrè veniva accusato per il suo sconsiderato atteggiamento.

Quello che emerge è che il concorrente sia stato ritenuto colpevole di aver condiviso parte del suo cibo con le sue compagne naufraghe, le quali non avrebbero dovuto averne diritto.

Il video è inequivocabile, arriva l’ammonizione

Come si vede chiaramente dal video, proprio Luca Daffrè è stato ammonito dalla produzione del programma per il suo gesto e questo ha portato a delle conseguenze, ovvero adesso dovrà abbandonare la collana da leader, di conseguenza sarà qualcun altro a prendere il suo posto, ma in questo momento non è ancora venuto fuori il nome.

È molto probabile che scopriremo chi sarà il nuovo leader nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, sarà anche molto interessante vedere le dinamiche di questa situazione, visto che gli altri naufraghi sono stati molto solidali con il compagno d’avventura e questa decisione presa dalla produzione ha lasciato del malcontento, i concorrenti hanno apprezzato il gesto di Daffrè nei confronti degli altri.