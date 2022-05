Scene agghiaccianti all’Isola dei Famosi. Si strozza e l’infortunio è grave

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è segnata dagli infortuni e dai disagi che i naufraghi stanno affrontando, non da ultimo in diretta è successo l’impensabile, il naufrago si infortuna ed è grave.

In Honduras sta davvero succedendo di tutto in questa ultima stagione, il reality condotto da Ilary Blasi sta mettendo a dura prova i nervi sia dei concorrenti, che quasi ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni da panico, sia dei telespettatori, che restano con il fiato sospeso per la sorte dei naufraghi, visto che ultimamente ne sta capitando una dietro l’altra.

Proprio nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi è successo qualcosa di allarmante, una scena agghiacciante che ha lasciato tutti interdetti proprio per la sua bizzarria, ed è accaduto tutto proprio alla fine di una prova di resistenza. Vediamo in dettaglio che cos’è successo sull’isola.

Un momento di puro terrore

Durante una delle tante prove che i concorrenti dell’Isola dei Famosi devono affrontare per poter andare avanti del gioco, uno dei naufraghi ha fatto gelare il sangue nelle vene al pubblico a casa, ci sono stati alcuni attimi di paura in diretta mentre si svolgeva la gara dell’orologio honduregno, si tratta di una sfida davvero complicata e a tratti anche pericolosa, tanto che qualcosa è andato storto.

Protagonista della vicenda spaventosa è stato il povero Roger, che ha dovuto affrontare la sfida contro il molto più allenato e decisamente atletico Clemente Russo, ex pugile italiano.

Russo ovviamente ha trionfato a mani basse nella sfida, ma il suo rivale nello scontro, il modello brasiliano, si è trovato a dover affrontare uno sforzo oltre le sue possibilità che gli ha provocato uno spaventoso malore. Ci sono stati attimi di pura tensione sia sull’isola sia in studio, l’uomo era messo davvero male tanto che per il dolore che stava subendo non riusciva nemmeno a parlare, subito sono accorsi i medici per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Quello che ne è uscito è stato che lo sfortunato naufrago si è provocato una disastrosa distorsione alla caviglia, prezioso l’intervento dei medici che lo hanno immediatamente trasportato in clinica in elisoccorso in modo da poter eseguire i dovuti accertamenti. Tutto sembrava risolto, anche se la situazione era molto tesa, ma nessuno si poteva aspettare quello che stava per accadere.

L’agghiacciante situazione inaspettata

Proprio appena sembrava risolta la terribile situazione dovuta all’infortunio di Balduino, ecco che accade uno spaventoso imprevisto che manda in panico L’Isola dei Famosi.

Quando Roger era a terra in preda al dolore è accaduto che un’altra persona presente abbia iniziato ad avere un problema non da poco, proprio l’inviato Alvin si stava strozzando con la saliva.

Sono stati degli attimi davvero surreali, prima lo spavento per il concorrente infortunato e subito dopo Alvin che inizia a tossire in preda a una palese mancanza di respiro dovuta all’essersi strozzato con la sua saliva, qualcosa che, dopo un primo spavento, ha divertito il pubblico perché non è la prima volta che gli succede.

Infatti la stessa padrona di casa, Ilari Blasy, dopo aver ripreso il controllo della situazione ha ironizzato con l’inviato rivolgendogli proprio una frecciatina divertita, dicendogli, “Ma ogni volta ti strozzi?”.

Il web ovviamente è impazzito e ha ripreso la scena ironica, per fortuna tutto è andato bene e da ultimi aggiornamenti anche Roger si sta rimettendo in forze in modo da poter ritornare a breve in gara.