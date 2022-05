Isola dei Famosi, malore durante la notte e corsa in infermeria. Momenti di panico

Nuovamente uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi ha avuto un problema di salute, un malore durante la notte e la conseguente corsa in infermeria per accertamenti.

Uno dei più amati concorrenti del famoso e seguitissimo reality L’Isola dei famosi ha avuto un malore durante la notte, la tensione e la preoccupazione dei fan è alle stelle.

In Hondurs non si può stare un attimo tranquilli, questa edizione del programma condotto da Ilary Blasi sta continuamente dando botte di adrenalina, non soltanto la pubblico che segue le vicende da casa, ma anche ai concorrenti che stanno vivendo l’esperienza sempre sul filo del rasoio.

Proprio durante una delle notti sull’isola più famosa in Honduras uno dei concorrenti favoriti di questa edizione ha avuto un malore d è stato costretto ad abbandonare temporaneamente il gioco, con la speranza che possa presto tornare.

È salita subito ansia e preoccupazione, anche perché non è la prima volta che all’Isola dei Famosi si verificano dei casi analoghi, negli anni infatti alcuni tra i naufraghi si sono visti costretti ad abbandonare definitivamente il gioco per correre in Italia e sottoporsi a cure e accertamenti, ma come mai succedere tutto questo?

Anche in questa edizione la padrona di casa rischia di perdere uno dei suoi concorrenti e uno dei naufraghi tra i più amati dai telespettatori, un vero e proprio colpo di scena questo anche dovuto al fatto che ormai i concorrenti si trovano sull’isola da ben due mesi, la fame inizia a farsi sentire, un problema riscontrato già nel tempo, ma non è l’unico, questo, unito alla stanchezza e debolezza, spesso porta i concorrenti ad avere dei veri e propri crolli fisici.

Negli ultimi tempi, anche durante i Daytime quotidiani, vediamo i naufraghi in atteggiamenti sempre più scontrosi, sono irascibili e nervosi, chiaro segno della stanchezza che si stanno trascinando ormai tra tempo, la permanenza sull’isola in condizioni precarie comincia a farsi sentire e a pesare sulle loro spalle.

Il concorrente ha un malore

Proprio uno dei concorrenti dell‘Isola dei Famosi tra i più amati, ha avuto un malore nella notte, si tratta proprio di Guendalina Tavassi, tutti l’abbiamo conosciuta in una situazione molto più rilassante, infatti lei è stata una delle concorrenti del passato del Grande Fratello, adesso, ha voluto mettersi alla prova in un reality di tutto altro gradi di difficoltà, ma in questo caso non ha retto il colpo. La bella Tavassi, sorella di Edoardo, è stata male e portata d’urgenza in infermeria.

Le condizioni di salute hanno destato subito ansia e preoccupazione da parte dei telespettatori, temendo che per lei il gioco fosse finito, come lei anche il cantante Blind aveva dovuto temporaneamente abbandonare per essere ricoverato in infermeria, dove ci è rimasto per parecchio tempo perché doveva restare lontano da sole e acqua del mare per un’infezione cutanea.

Per quanto riguarda Gendalina, dopo poco sono arrivate le rassicurazioni da parte del fidanzato che ha confermato di aver avuto informazioni riguardo la naufraga, lo stesso ha detto attraverso il suo profilo Instagram, “Sono stato avvisato ma nulla di grave, speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.

Questo messaggio è stato salvifico per molto telespettatori preoccupati quando durante il Daytime hanno visto la scritta, “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”.