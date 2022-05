Arrivano accuse pesantissime di molestie, la Casa Reale di Spagna trema

Per la casa reale spagnola ci sono dei terribili guai in vista, sono arrivate delle pesantissime accuse di molestie proprio verso di lui…

Sta accadendo un vero caos all’interno della Casa Reale spagnola per l’arrivo glaciale di una accusa di molestie che vede proprio come protagonista lui, questo potrebbe essere uno scandalo senza precedenti.

Le teste coronate di Spagna stanno vivendo un vero terremoto dopo che si sono trovate catapultate in mezzo a uno scandalo legato alle molestie che potrebbe mandare in mille pezzi gli equilibri già difficili, della dinastia della famiglia Borbone, che già ha subito non poche preoccupazioni, soprattutto dovuti agli scandali e ai pettegolezzi a causa di alcune difficili situazioni famigliari che hanno visto il coinvolgimento di alcuni dei più importanti rappresentanti del nobile casato.

Siamo ormai abituati a vedere al centro dell’attenzione mediatica la sovrana Sofia, da sempre in conflitto con la nuora ribelle Letizia, invece questa volta non si tratta di loro, i riflettori sono puntati su un altro membro della famiglia, proprio lui ha dettato un velo di imbarazzo sui Borbone per via di alcune pesantissime accuse.

Il reale accusato di molestie

A creare uno scandalo di dimensioni apocalittiche all’interno della casata reale è niente meno che Juan Carlos, padre di Filippo VI di Borbone, proprio lui è stato accusato di molestie creando il caos. A lanciare la pesantissima accusa al reale spagnolo è stata proprio Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che per chi non lo sapesse, è stata l’amante di Juan Carlos, la donna ha mosso accuse sgradevoli che hanno mandato tutto in tilt.

Juan Carlos e Corinna hanno avuto una relazione clandestina che è durata dal 2004 fino al 2009, a decidere di chiedere definitivamente questa relazione extraconiugale, che ha devastato la sovrana Sofia, è stata proprio l’altra donna, Corinna ha deciso di chiudere completamente la relazione e dopo l’addio ha deciso di trasferirsi nel Regno Unito.

Questa decisione però sembra non aver trovato l’accordo di Juan Carlos che da quel momento sembra non aver lasciato un attimo di tregua alla donna da qui sarebbero incominciate le molestie, la donna, presa dalla disperazione ha deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’ex re di Spagna, finendo anche in tribunale, questo scoop è stato rilasciato dal magazine tedesco 7 Tage.

La corte spagnola ha chiesto di concedere l’immunità politica all’ex sovrano iberico, ma a nulla è servito visto che l’alta corte britannica rappresentata dal giudice Matthew Nicklin, ha dichiarato che Juan Carlos, non essendo più sovrano di Spagna, dovrà rispondere personalmente delle accuse a lui mosse di molestie.

Al momento dalla casa reale non vola una mosca, né la sovrana Sofia, né il re Filippo di Borbone si sono pronunciati a riguardo, mantenendo il più stretto riserbo sulla questione, tanto meno ha parlato Juan Carlos, non volendo rilasciare alcuna dichiarazione in merito, anche se non si tratta solo di molestie, sul tavolo spuntano altri fatti.

Sembrerebbe che Juan Carlos abbia regalato alla sua ex amante circa 65 milioni di euro, una cifra incredibile che poi ha chiesto indietro, la donna si è rifiutata di restituire la somma e non solo, ha aperto una nuova controversia contro l’ex re di Spagna, questo scandalo ha gettato oscurità e imbarazzo sulla famiglia.