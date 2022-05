Tina Cipollari, che lavoro faceva? Si trattava di un ruolo importantissimo

Oggi è uno dei volti più conosciuti di Canale 5 e grazie a uno degli storici programmi della rete, tra i più seguiti: Uomini e donne, dove iniziò come tronista per poi restare ospite fissa del programma nel ruolo di opinionista. Ma cosa faceva prima di tutto questo Tina Cipollari?

La conduttrice nonché creatrice del programma Maria De Filippi l’ha accolta amorevolmente ormai diversi anni fa all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne assegnandole il ruolo da opinionista grazie alla sua spiccata sincerità e per la sua presenza scenica. Negli anni ha continuato a stupire il pubblico con i suoi numerosi interventi. Ogni concorrente infatti viene severamente giudicato dal suo pensiero, in molti casi la donna ha perfino smascherato molti concorrenti che volevano truffare la redazione.

Oggi lei quindi è un volto fondamentale per gli autori. La donna infatti non solo aiuta incredibilmente ma fa ottenere un numero di share davvero alto. Anche se molti volti non sopportano il suo carattere particolarmente forte lei ha sempre cercato di riportare la verità e proprio per questo motivo infatti il pubblico la acclama incredibilmente.

Dal momento che Tina Cipollari è diventata famosa ricoprendo il ruolo di opinionista in Tv è ovvio che con il passare del tempo il pubblico si sia interessato sempre di più alla sua vita privata volendo sapere tutto di lei, soprattutto della sua vita precedente alla televisione. Nonostante questo però in pochi sanno effettivamente che vita conduceva prima di diventare famosa o semplicemente prima di ottenere questo ruolo rinomato a Uomini e Donne.

Che mestiere faceva Tina Cipollari? Ecco cosa sappiamo

Come vi abbiamo già anticipato la sua vita privata ha iniziato a fare notizia principalmente per il ruolo interpretato all’interno del studio di Uomini e Donne. Per questo motivo infatti i fan hanno iniziato ad interessarsi alla sua vita sia privata che sentimentale. Forse non tutti sono a conoscenza della sua storia d’amore durata molto tempo con il famoso Kikò Nalli. Dalla loro relazione sono nati ben tre figli di nome Mattias, Gianluca e Francesco.

LEGGI ANCHE -> Uomini e donne è colpo di scena: Ida abbandona lo studio con lui

Anche se la sua vita privata è letteralmente monitorata dalla pletora di fan sfegatati che la segue quasi nessuno è a conoscenza della reale vita che conduceva Tina Cipollari prima di ottenere il posto nel dating show di Maria De Filippi. Dovete sapere appunto che Uomini e Donne non è il solo programma a cui ha preso parte.

Ha infatti partecipato perfino Pechino Express, Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica. Inoltre prima di diventare famosa lei in realtà lavorava all’interno di un’agenzia di trasporti. Da quando decide di iscriversi ai casting del famoso dating show però, come immaginerete, la sua vita è completamente cambiata.