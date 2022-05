Alberto Matano, salta fuori il nome della sua anima gemella

Siamo tutti curiosi di sapere chi sia l’amore di Alberto Matano, l’anima gemella del conduttore, vi diciamo cosa sappiamo.

Alberto Matano è uno dei conduttori più seguiti e amati di Rai 1 con il suo volto garbato e accogliente, lo charme, la sua professionalità e il suo talento nell’affrontare particolari temi di attualità e cronaca, è riuscito ad essere uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Oltre svolgere la professione di giornalista professionista, l’uomo è anche conduttore del famoso programma La vita in Diretta. Da qualche mese ha confessato di essere innamorato, puntando i riflettori su di sé.

Sin da giovanissimo ha sempre maturato la passione per la scrittura e per l’editoria, tanto da superare la selezione nella scuola di giornalismo a Perugia, divenendo giornalista professionista nel 1999. Sin dal primo momento comincia a collaborare con l’azienda Rai seguendo temi di cronaca, attualità e politica.

In una recente intervista ha dichiarato di non essere inizialmente interessato a fare politica poiché sua mamma ne era addentrata. Queste le sue parole al riguardo: “Mia madre faceva politica, era una delle leader dell’Udc in Calabria e aveva un incarico non parlamentare ma nel partito nazionale. Quando te ne vai di casa a diciotto anni e appartieni a una famiglia che nella tua città è abbastanza conosciuta, lo fai perché non vuoi una vita semplice. Ho voluto fare la mia strada. Al Giornale Radio l’allora direttore Paolo Ruffini mi spostò sulla politica per una sostituzione estiva, mi prese un colpo“.

Vista però la sua competenza, l’uomo all’interno dell’azienda Rai ha la possibilità di condurre il TG1 delle 20.00, seguendo eventi abbastanza importanti. Inoltre, Matano diventa conduttore Uno Mattina Estate, dando priorità a servizi di cronaca e attualità.

Nella stagione 2019/2020, è stato poi scelto insieme a Lorella Cuccarini nella conduzione de La Vita in diretta, storico programma Rai che ormai da moltissimi anni riceve feedback ogni volta positivi. Dopo l’abbandono della conduttrice per atteggiamenti sessisti da parte di qualcuno all’interno del programma, oggi Alberto Matano conduce il programma da solo.

Di recente ha infiammato le pagine del gossip e dello spettacolo affermando di essere felicemente fidanzato e non da poco.

La rivelazione romantica

Innanzitutto dobbiamo dire che di recente Matano ha fatto coming out, e lo ha fatto proprio nel corso di una puntata di La vita in diretta proprio in un periodo caldo per certi argomenti. In quel periodo infatti il conduttore ha polemizzato su uno dei temi caldi, la mancata attuazione della legge sul DDL ZAN.

Di recente l’uomo ha fatto una rivelazione circa la sua vita privata, informando di essere felicemente fidanzato da tempo e, secondo alcune indiscrezioni, l’uomo in questione potrebbe essere un volto noto proprio della politica.

Dopo aver trasmesso nel suo programma storie di omofobia, l’uomo ha espresso il suo parere commuovendo il popolo del web e il pubblico in studio: “Storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle, so cosa significa. Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.