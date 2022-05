Pier Paolo Spollon, il dramma “La situazione è gravissima”

Pier Paolo Spollon ha a che fare con un momento molto delicato e particolare. Il suo è un appello che ha sconvolto tutti.

L’appello di cui stiamo parlando dipinge un quadro davvero disastrato in cui si trova il mondo dello spettacolo. Attraverso un post sui suoi canali social Pier Paolo Spollon ha cercato giustizia per tutti coloro che si trovano in grandissima difficoltà. Ecco cosa ha comunicato l’attore con il suo grido di allarme.

Pier Paolo Spollon è diventato noto al pubblico italiano da quando ha preso parte al cast della serie Che Dio ci aiuti. Proprio perché è divenuto un personaggio molto seguito nel mondo dello spettacolo, ha provato ad utilizzare la sua popolarità mediatica in modo da poter raggiungere con il suo appello il maggior numero di persone.

Pier Paolo Spollon è stato uno degli attori della miniserie, a partire dal 2011 e da quel momento è diventato uno dei volti più conosciuti della fiction di Rai 1. Il giovane attore, è entrato a far parte della serie in cui si trova anche Elena Sofia Ricci, dalla sesta stagione. Il ruolo interpretato da Pier Paolo Spollon è quello di Emiliano, con il quale ha dimostrato di avere tantissimo talento in ambito di recitazione.

L’appello accorato

Attraverso le fiction cui ha preso parte Pier Paolo Spollon è diventato un volto così famoso da potersi anche permettere di “influenzare” i suoi followers e quindi far passare messaggi importanti, come quello di cui vi parliamo adesso. L’attore ha raggiunto dei traguardi importanti. Il suo profilo Instagram infatti ha acquisito oltre 200 mila follower. Ed è proprio qui che ha deciso di lanciare il suo accorato appello, come riportato da solonotizie24. Ecco cos’ha voluto comunicare Pier Paolo Spollon.

Nonostante Spollon abbia poco più di 30 anni, e quindi si possa di fatto considerare giovane nel parterre di attori presenti attualmente in Italia, c’è da dire che in breve tempo è riuscito a farsi decisamente apprezzare dal pubblico. La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata per caso, all’età di 18 anni. Dal momento in cui ha debuttato per la prima volta, la sua carriera è stata continuamente costellata di successi fino ad arrivare ad essere uno degli attori più amati del momento in Italia.

Quale modo migliore di utilizzare la propria notorietà per lanciare un appello decisamente importante? La pandemia è stata devastante per tutti, non solo per quanto riguarda la salute, ma anche portato dei problemi in ambito economico. Ci sono state delle categorie di lavoratori colpite maggiormente rispetto ad altre. Ed è proprio per i lavoratori più in difficoltà che Spollon ha deciso di lanciare un commento molto diretto.

“Le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo […] sono tra quelli che hanno maggiormente subito gli effetti devastanti della pandemia sul lavoro […] Si appellano affinché vengano sbloccate le risorse necessarie a garantire la sopravvivenza di migliaia di persone”.

La situazione ha avuto delle conseguenze molto gravi. E nel post di Spollon si può capire bene come, gli artisti, ne abbiano risentito stando a casa senza lavoro.