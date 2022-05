Addio Orietta Berti, la notizia sconvolge i fan. Cosa succederà adesso?

La notizia ha lasciato molti dei fai di Orietta Berti senza parole, potremmo non rivederla più, cosa sta succedendo?

Orietta Berti è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, passano gli anni, cambiano le generazioni ma la Oriettona nazionale resta sempre un’icona indiscussa, nel corso della sua invidiabile carriera ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e premi proprio per quella sua voce straordinaria e fuori dal comune.

Il suo talento, infatti, non ha confini, oltre ad aver conquistato il suo Paese, è diventata famosissima in altre parti del mondo come ad esempio in Giappone, Austria, Germania, Portogallo, Brasile, Stati Uniti, Argentina, Perù, Turchia e Paesi bassi, Orietta non si è mai fermata è davvero un tornado di vitalità, tanto che proprio l’estate scorsa è tornata sulla creta dell’onda insieme a Fedez e Achille Lauro con la Hit Mille, che ha fatto cantare e ballare milioni di giovani e non solo.

Orietta Berti inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica quando è ancora molto giovane sotto consiglio di suo padre, la iscrive al concorso canoro Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia e ovviamente vince portando la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli, la sua interpretazione non resta per nulla inosservata, visto che propri in quella occasione conosce Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim.

L’uomo le propone un contratto discografico e Orietta incide due 45 giri, però non verranno distribuiti, la svolta arriva in seguito, quando cambia casa discografica e pubblica il suo primo 45 giri con la famosissima canzone Perdendoti.

Il successo non tarda ad arrivare, tanto che nel 1965 vince il concorso canoro Un disco per l’estate, in seguito lancia il brano iconico Io tu e le rose, per la Mostra Internazionale di Musica Leggera, una canzone che è diventata storia, racconta anche un momento doloroso per il mondo della musica, proprio Luigi Tenco scrisse nel suo biglietti di addio un riferimento alla canzone di Orietta, che diceva “Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda ‘Io, tu e le rose’ in finale”.

Orietta è una donna speciale, tanto che sono molti gli uomini che l’hanno amata, anche se lei ha occhi solo per il suo Osvaldo, alcuni altarini sono usciti allo scoperto e proprio Teo Teocoli, durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, ha confessato il suo amore per Orietta Berti, la quale lo ha gentilmente liquidato.

Lo stesso ha rivelato, “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori… era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e… non so se si può dire: due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla”. La risposta di Orietta alle avance di Teocoli è stata come sempre spassosa e ironica, e ha detto, “Sembravamo l’articolo il”.

Dobbiamo dire addio a Orietta Berti?

Ultimamente stanno rimbalzando delle voci che vedono proprio al centro della scena Orietta Berti, il settimanale Chi ha fatto una rivelazione che ha spiazzato il pubblico, sembrerebbe che la famosa cantante non sarà più nel cast del seguitissimo programma The Voice Senior, con queste parole arriva la notizia, “Forse non tutti sanno che il prossimo anno potrebbe non essere riconfermata nel cast della trasmissione…”. Ma allora chi arriverà al suo posto?

Secondo alcune indiscrezioni a prendere il posto di Orietta potrebbe essere proprio Iva Zanicchi, staremo a vedere.