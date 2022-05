Fabrizio Corona prende quel medicinale di cui molti si vergognano. La confessione intima

Lo stesso Fabrizio Corona ha rilasciato una dichiarazione che abbatte molti stereotipi, proprio lui fa uso di quel medicinale. Una rivelazione molto intima.

Uno dei personaggi pubblici più discussi del nostro tempo è Fabrizio Corona, sempre sulle prime pagine dei giornali per vari accadimenti e quasi mai niente di tranquillo, Fabrizio è un vero terremoto e dove passa lui si scatena sempre la polemica.

Negli hanno da dimostrato di essere una persona che non ha paura di dire quello che pensa in qualsiasi circostanza si trovi, anche in quelle meno opportune, questo gli ha creato diversi problemi, gettandolo molto spesso nella fossa dei leoni, dove ha sempre combattuto con tutte le forze.

Fabrizio Corona è un personaggio controverso, difficile, per niente controllabile, in molti direbbero una mina vagante, lo stesso però ha deciso di raccontarsi a cuore aperto in un libro, più precisamente nel suo romanzo Non mi avete fatto niente, un racconto senza peli sulla lingua, lo stesso linguaggio che usa durante le interviste e proprio durante una di queste Fabrizio ha lasciato tutti sconcertati per le sue inaspettati rivelazioni.

Fabrizio Corona, le confessioni inaspettate

Durante la chiacchierata Fabrizio ha toccato diversi argomenti scottanti, tra cui uno di quelli più sussurrati di sempre, ovvero quello che prova ancora oggi per la sua ex storica Belen Rodriguez, lo stesso ha confessato che uno dei suoi sogni nel cassetto sarebbe quello di creare una famiglia proprio con la bella presentatrice argentina, qualcosa che non sembra decisamente molto raggiungibile per come stanno le cose a oggi.

Inoltre ha raccontato di un’altra questione piccante, Fabrizio ha ammesso di aver pianificato nel dettaglio il primo incontro con l’attrice internazionale Asia Argento, in questo modo si sarebbe fatto paparazzare al fine di trasformare tutto in un evento mediatico da prime pagine dei rotocalchi.

Durante questo dialogo senza segreti ha parlato qualche di questioni molto più delicate, legate ai suoi problemi con la legge, ha ammesso di aver più volte lavorato in nero, un dramma della nostra società, dice di aver capito la gravità della cosa e di aver deciso quindi di prendere la strada giusta della legalità, adesso dice di emettere sempre fatture regolari.

Ma a far discutere c’è stato un altro dettaglio particolare del suo racconto, un retroscena inaspettato rispetto a un medicinale di cui fa uso.

Fabrizio Corona fa uso proprio di quel medicinale

Un passaggio che ha lasciato molte persone incuriosite è stato quando ha confessato di fare uso del Cialis, questo è in pratica, è un sostituto naturale del più famoso Viagra, Fabrizio ha spiegato le motivazioni di questa scelta senza troppi fronzoli.

Racconta che lo aiuta molto nei momenti in cui si trova in situazioni intime, questo perché proprio per le molte difficoltà che si è trovato ad affrontare e il grande stato di stress a cui è sottoposto ha riscontrato difficoltà a rimanere concentrato durante l’intimità con le donne.

Fabrizio ha deciso di fare questa rivelazione senza vergogna proprio per abbattere un muro di stereotipi per i quali gli uomini devono sempre essere prestanti se no perdono di virilità, invece gli uomini sono esseri umani e non c’è niente di male a chiedere aiuto (sempre sotto il controllo medico) soprattutto se si stanno affrontando momenti particolarmente pesanti. Fabrizio ha dichiarato che per lui è importante che le sue partner siano ampiamente soddisfatte.