Maria De Filippi aggredita, una testata in pieno viso la manda ko. A Uomini e Donne il panico

Un retroscena che forse non tutti sanno è successo proprio negli studi di Uomini e Donne, a subire la violenta aggressione proprio Maria De Filippi.

Al programma Uomini e Donne siamo davvero abituati a vedere di tutto e di tutti ci aspettiamo, ma questa volta è successo l’impensabile, molte volte quello che arriva poi a casa non è tutto quello che è realmente accaduto in puntata, proprio perché alcune scene vengono tagliate prima di mandare in onda la puntata proprio per evitare di dare delle preoccupazioni maggiori al pubblico. Tra queste proprio il momento in cui Maria De Filippi è stata aggredita e maltrattata da una persona del pubblico di Uomini e Donne.

L’aggressione violenta ai danni di Maria De Filippi

Una scena di questa portata non si era davvero mai vista sugli schermi Mediaset, la tragedia ha visto coinvolta proprio la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, il momento è stato ad altissimo livello di stress ed è finito con Maria sdraiata per terra a seguito dell’aggressione da parte di uno dei fan del programma che lei conduce tutti i giorni nella fascia diurna. Un momento che hanno potuto vedere solo le persone che in quel momento erano in studio, ma ecco cos’è accaduto.

Tutto è successo nel 2015, si stava lavorando al film, diventato poi un successo, Jeeg Robot D’Acciaio, proprio lo studio di Uomini e Donne era stato scelto per girare una scena a dir poco fuori dal comune, però purtroppo quello scambio non ha mai visto la luce del sole.

Scopriamo la scena incredibile proprio raccontata dallo sceneggiatore Nicola Guaglion, il girato vedeva il protagonista Claudio Santamaria nel ruolo di Enzo e Luca Marinelli che interpreta lo zingaro, tra i due gli scontri erano violenti, tra i set dei loro combattimenti anche lo studio di Uomini e Donne dove proprio Maria De Filippi viene presa a testate in volto da uno dei due.

Il tutto succede durante la trasmissione, troviamo Luca Marinelli, un fan di Renato Zero, che cercava di fare di tutto per sfondare nel mondo della musica, per riuscire nel suo intento prova a partecipare al format Uomini e Donne presentandosi al provino, come sempre fuori dagli studi c’è sempre moltissima gente che prova a raggiungere il proprio obiettivo.

Così lo zingaro passa la giornata ad aspettare il suo turno, ma una volta arrivato il momento per presentarsi viene rifiutato perché il suo aspetto e il look vengono ritenuti non adatti per la trasmissione. Al personaggio di Marinelli monta la rabbia e nonostante le guardie cerchino di fermarlo lui riesce a passare lo stesso e raggiungere la regina della televisione italiana, è proprio in quel moneto che preso dalla cieca rabbia aggredisce la donna con una testata in pieno viso.

Ma non è tutto, il criminale decide anche di rubare il famoso trono come trofeo per portarlo nel luogo che considera come il suo quartier generale. Purtroppo questa strana scena, che avrebbe incuriosito e sconvolto molti fan del programma, è stata tagliata e non abbiamo mai potuto vederla, chissà se avrebbe aggiunto successo al successo di questo film che ha avuto un riscontro più che positivo da parte di critica e pubblico ottenendo incassi da record.