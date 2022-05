Naufrago “Ha usato il cellulare”, clamoroso all’Isola dei Famosi. Arriva l’eliminazione?

Cosa sta succedendo sull’Isola

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda lunedì sera che vede alla conduzione Ilary Blasi con due opinionisti d’eccezione Savino e Luxuria ci sono state delle novità.

In Honduras, si sa che nel corso dell’avventura può capitare che per rendere più dinamico il programma e aggiungere un po’ di pepe sia necessario aggiungere concorrenti e, infatti, per aggiungere un po’ di pepe e creare nuove dinamiche, sono arrivati quattro nuovi naufraghi: Gennaro Auletto e Luca Daffrè, due modelli che hanno già attirato l’attenzione delle single.

Gli altri due, invece, rappresentano due icone degli anni Novanta: Marco Maccarini e Pamela Petrarolo.

Non è mancato il ritorno di alcuni concorrenti che si erano infortunati nel corso della settimana come per esempio Guendalina Tavassi. Dopo essere tornata, però, i fan hanno notato dei particolari e non solo nel suo aspetto. Ecco che cosa è successo.

Guendalina Tavassi ha violato il regolamento

Guendalina Tavassi è stata in infermeria a causa di un infortunio, per fortuna risoltosi tranquillamente. Al suo ritorno, i telespettatori da casa hanno notato qualcosa di strano nei capelli della naufraga. Ecco quindi che, sui social, in tanti hanno iniziato a parlare della possibilità che la Tavassi abbia ripreso la tinta dei suoi capelli e il suo taglio.

Il pressing sui social in merito a questa situazione ha fatto sì che poi durante la diretta le venisse chiesto di dare una spiegazione, in collegamento con lo studio. Così la concorrente ha detto la verità: durante i giorni in infermeria, per motivi di salute, ha fatto qualcosa ai capelli, forse usando la tinta che la produzione aveva regalato a Carmen.

Qualcun altro, però, ha fatto ipotesi anche più forti rispetto ai capelli, e ha ipotizzato che la naufraga avrebbe fatto un’altra cosa vietata dal regolamento: quella di consultare un cellulare per informarsi su alcune notizie relative agli ultimi gossip sui neo concorrenti. In particolare, la Tavassi sarebbe tornata particolarmente informata a proposito delle vicende legate a Mercedes che, nelle ultime puntate, si era molto avvicinata ad Edoardo.

Dopo aver raccontato tutti i dettagli più interessanti sull’ipotetica relazione di Mercedes, interrotta ad hoc, per entrare nel reality da single, Edoardo non ha più creduto alla ragazza ma alla sorella.

Puntuale è arrivato il commento di Deianira Marzano. Per tutta risposta, l’attenzione di Mercedes è stata catturata da uno dei nuovi arrivi sull’isola. Insomma, a buon intenditor poche parole.