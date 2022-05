Federica Sciarelli, il volto sfigurato: cos’è successo?

Si tratta di un evento accaduto durante il programma di Federica Sciarelli e che fa venire i brividi: si parla del suo viso sfigurato.

Federica Sciarelli è la conduttrice di Chi l’ha visto e il suo è stato un passato difficile. Federica Sciarelli è una professionista storica di Rai 3, e di recente la conduttrice ha voluto condividere con tutti i suoi fan ciò che è accaduto.

Federica Sciarelli è una delle conduttrici di punta nel mondo dello spettacolo. Se è riuscita a raggiungere il successo che ha oggi, il merito va sicuramente alle sue capacità comunicative e al suo indiscutibile talento. Oggi è famosa soprattutto per l’eccellente conduzione dello storico programma Chi l’ha visto, un format a cui lavora da ben 16 anni.

Fin da giovane Federica ha avuto le idee chiare sul proprio futuro professionale e ha scelto immediatamente di dedicare la sua vita al giornalismo. Infatti svolge questo mestiere ancora oggi, portandolo avanti alla perfezione alla veneranda età di 61 anni. Federica Sciarelli ha quindi una carriera di notevole importanza alle spalle, un lavoro che in molte occasioni le ha dato la possibilità di trovarsi faccia a faccia con persone diverse.

Un vero shock per Federica Sciarelli

Nel corso della sua carriera la giornalista ha però ricevuto diverse accuse che le sono cadute improvvisamente sulla testa. Si tratta di un avvenimento accaduto nel momento in cui era in atto il caso Woodcock. Federica fu quindi accusata di aver reso pubblico del materiale che non poteva essere divulgato, in quanto coperto dal segreto istruttorio. Un evento che poteva metterle in crisi la carriera.

Per fortuna, questa vicenda, si è conclusa nel migliore dei modi per la giornalista e conduttrice. In quanto la giornalista è stata scagionata e, l’intero processo, è stato chiuso definitivamente nel mese di gennaio del 2018. Proprio nell’anno 2018 è accaduta un’altra situazione sconvolgente che la vide tristemente protagonista, ha fatto allarmare tutti i suoi fan nel momento in cui si è mostrata al pubblico con un ematoma molto grande al naso.

LEGGI ANCHE-> Caterina Balivo, salvata la vita in extremis e la corsa in ospedale. Il dramma

In quella occasione è stata la stessa conduttrice a voler rassicurare i telespettatori e il pubblico in studio che si erano molto preoccupati. Ha voluto far sapere loro che, la causa di quel male, non era da attribuire a nessun tipo di violenza. Nonostante ciò, Federica, non ha mai voluto spiegare nei dettagli il motivo per cui si era mostrata in quelle condizioni.

LEGGI ANCHE -> Avete mai visto il compagno di Vanessa Incontrada? Da non credere

Numerose sono state le ipotesi avanzate da molti e dall’opinione pubblica soprattutto. Una di queste, è quelle che ipotizzava la presenza di una malattia. Anche perché, Federica, si era augurata che l’accaduto potesse passare in fretta.